E se o BES fosse hoje? Há mais supervisão e bancos sólidos

"De todas as soluções possíveis, restavam duas: a resolução ou a liquidação". Dois meses depois do colapso do Banco Espírito Santo (BES), Carlos Costa, então governador do Banco de Portugal (BdP), resumia assim, perante uma comissão parlamentar, aquela que viria a ser a opção do regulador, anunciada no domingo de 3 de Agosto de 2014. Passaram-se dez anos e a história do banco histórico está longe de ter um desfecho. Não há culpados, porque o julgamento do processo-crime principal do Universo Espírito Santo só agora se prepara para arrancar; e não há compensações a quem saiu lesado da queda do banco, porque o processo de liquidação também se arrasta.

