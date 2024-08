Julien Alfred é a mulher mais rápida do planeta

A atleta de Santa Lucia conseguiu a primeira medalha olímpica de sempre do seu país.

A primeira medalha olímpica de sempre de Santa Lucia chegou em pouco mais de dez segundos (10,72s). Julien Alfred, garantiu-a neste sábado, na final olímpica dos 100 metros, tornando-se na mulher mais rápida do planeta. Um ouro surpreendente e que deixou para trás a grande favorita, a norte-americana Sha’Carri Richardson, que chegou como líder do ano e campeã mundial.

Alfred, de 23 anos, era apontada como possível medalhada, mas surpreendeu com um novo recorde nacional, apesar da chuva que regressou ao Stade de France enquanto decorria a competição.

No final não escondeu a emoção: “Cresci no campo, sem sapatos para pôr nos pés, a correr descalça”, recordou.

Sha’Carri Richardson foi segunda, em 10,87s falhando a missão de recolocar os Estados Unidos no local mais alto do pódio, o que continua a escapar aos norte-americanos desde 1996.

Os últimos quatro títulos olímpicos da Jamaica já se antevia que não teriam sucessor, com a última resistente a ser Shelly-Ann Fraser-Pryce, que ontem não apareceu para a partida das meias-finais — alegadamente os seguranças não permitiram a sua entrada no estádio, numa situação que dará que falar, embora corra outra versão que indica uma lesão no aquecimento para a não presença da jamaicana em pista.

A veterana velocista, de 37 anos, já duas vezes campeã, anunciara que estes seriam os seus quintos e últimos Jogos Olímpicos, para procurar novo pódio — nas quatro edições anteriores, foi sempre medalhada.

O descalabro total da Jamaica começou há três meses, com a bicampeã Elaine Thompson a anunciar que não ia aos Jogos. E acentuou-se já em Paris, com Shericka Jackson a renunciar ao hectómetro, para se concentrar nos 200 metros.

Apenas uma jamaicana Tia Clayton, esteve na final, para ser sétima e penúltima.

Atrás de Julien Alfred e Sha’Carri Richardson, no pódio, ficou Melissa Jefferson, dos EUA, com 10,92s. Lusa