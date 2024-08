Abner González vence na S. Graça, Artem Nych conquista a amarela da Volta

A um dia de terminar a prova, o russo Artem Nych é o novo líder da 85.ª Volta a Portugal. O ciclista da Sabgal/Anicolor arrancou para a penúltima etapa da competição no 10.º lugar, mas foi o segundo mais rápido no percurso de 170,8 quilómetros entre a Maia e Mondim de Basto, conseguindo conquistar a camisola amarela, com 37 segundos de avanço sobre Gonçalo Leaça, da Credibom-LA, e 49 para Abner Gonzalez, da Efapel, que foi o primeiro a cortar a meta na Senhora da Graça.

Colin Stussi, que era o segundo na geral, desceu para quarto, a 53 segundos de Nych, enquanto Afonso Eulálio, o anterior líder, caiu neste sábado para a sexta posição, a 1m50s da “amarela”.

A Volta a Portugal em bicicleta termina neste domingo com a 10.ª etapa, um contrarrelógio individual de 26,6 quilómetros em Viseu.