Cinco mulheres acusam Neil Gaiman de agressão e má conduta sexual

É uma história que fervilha desde Julho, nos episódios do podcast Master: the Allegations Against Neil Gaiman, do projecto de jornalismo independente Tortoise, e que este mês ganhou mais gás através do mesmo programa e de um outro podcast: são já cinco as mulheres que acusam de agressão sexual e má conduta sexual o reverenciado autor de Sandman, Deuses Americanos ou Bons Presságios. As alegações recuam até 1986 mas incluem também casos ocorridos em 2022 e envolvem mulheres com idades entre os 22 e os 55 anos. Gaiman negou as primeiras duas acusações e ainda não se pronunciou sobre as mais recentes.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt