Marvão e Portalegre em perigo máximo de incêndio

Os concelhos de Marvão e Portalegre, no distrito de Portalegre, estão em perigo máximo de incêndio e cerca de 70 concelhos do país em perigo muito elevado, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Os cerca de 70 concelhos que estão em perigo muito elevado de incêndio pertencem aos distritos de Faro, Portalegre, Castelo Branco, Santarém, Viseu, Guarda, Bragança, Vila Real, Guarda e Leiria.

O perigo de incêndio, determinado pelo IPMA, tem cinco níveis, que vão de reduzido a máximo e os cálculos são obtidos a partir da temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação nas últimas 24 horas.

Nos dias de perigo muito elevado ou máximo é proibido fazer queimadas e nos restantes dias apenas "é permitido fazer com autorização", recorda o IPMA.

Devido à previsão de tempo quente, o IPMA colocou em aviso amarelo, até às 18h deste sábado, os distritos de Vila Real, Bragança, Guarda, Castelo Branco, Portalegre, Évora, Beja e Faro.

O aviso amarelo é determinado sempre que existe risco para determinadas actividades dependentes da situação meteorológica.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê para este sábado céu geralmente limpo, apresentando períodos de mais nebulosidade no litoral oeste até ao meio da manhã, em especial no litoral Centro.

O vento soprará fraco a moderado (até 30 km/h) de noroeste, soprando temporariamente de sudoeste na faixa costeira do sotavento algarvio durante a tarde, sendo por vezes forte (até 45 km/h) nas serras do litoral, com rajadas até 65 km/h, e na faixa costeira ocidental.

As previsões apontam para uma pequena descida da temperatura mínima no litoral Norte e Centro e uma pequena subida da temperatura máxima, em especial no interior, excepto na faixa costeira do sotavento algarvio. A temperatura máxima mais elevada será alcançada em Évora e Castelo Branco, com 37 graus Celsius, e a mais baixa em Sagres e Aveiro com 24 graus Celsius.