Loucos ou aventureiros: o que é preciso para ser um caçador de tornados?

Há poucas coisas tão emocionantes - e aterradoras - como um tornado. É uma manifestação aparentemente estranha de poder, beleza e caos. Quando um tornado é avistado, a maioria das pessoas (sãs) faz tudo o que está ao seu alcance para fugir. Depois, há os perseguidores de tempestades.

Somos as pessoas que se vêem a correr em direcção às tempestades em camiões blindados ou carros alugados, a gritar para o céu com as câmaras apontadas para cima. Alguns são investigadores. Outros são viciados em adrenalina. Alguns trabalham para os meios de comunicação social e outros são simplesmente loucos com uma ligação de telemóvel e um depósito cheio de gasolina.

Mas todos estão ali com o mesmo objectivo: testemunhar uma das mais místicas, hipnotizantes e prejudiciais manifestações da fúria da natureza. O filme “Twisters”, protagonizado por actores de Hollywood em perseguição de tornados, não está muito longe de retratar a perseguição, mas o filme encobre alguns dos trabalhos e desafios envolvidos.

Eis o que é realmente viver a vida de um caçador de tempestades.

Foto Um enorme tornado multi-vórtice atravessa a zona rural de Oklahoma a 23 de Maio Matthew Cappucci/MyRadar

Realidades da perseguição de tempestades

Imagine deitar uma panela de água ao lume e tentar prever onde vai aparecer a primeira bolha. A perseguição de tempestades é um pouco assim - o Sol está a cozinhar a baixa atmosfera e nós estamos a tentar perceber como é que vai ocorrer a convecção, ou a transferência de calor.

Mas não é fácil. A Terra é um sistema em rotação com aquecimento irregular, topografia selvagem e massas de água. Cada nível da atmosfera tem um comportamento diferente, com diferentes velocidades e direcções do vento, temperaturas e humidade. E estamos a tentar prever onde se pode formar um vórtice que pode ter apenas a largura de um campo de futebol.

É tanto uma arte como uma ciência. Os novos caçadores de tempestades, e até mesmo os meteorologistas inexperientes, podem aproximar-se dos modelos meteorológicos e das perspectivas “oficiais”, com medo de confiar no seu instinto. Os veteranos conseguem farejar as surpresas sorrateiras da atmosfera.

Seja como for, a perseguição de tempestades é frustrante e decepcionante cerca de 80 por cento das vezes. Há muitos dias longos passados no carro sem ver um tornado, a comer comida de estações de serviço e a acabar o dia a cheirar a água da chuva e a suor. Mas, em 20% das vezes é a coisa mais espantosa do universo. E é isso que nos faz continuar a andar por aí.

Como persigo as tempestades

Ser um bom caçador de tempestades significa ter intimidade com a atmosfera a todas as horas. Com dias de antecedência, começo a planear em que região do país devo estar. Planícies do Norte ou Planícies do Sul? Ozarks ou Corn Belt? Com um ou dois dias de antecedência, normalmente consigo definir o estado ao qual me vou dirigir. Na noite anterior, em que parte do estado - centro ou leste do Nebraska, por exemplo. Conduzo até lá, reservo um motel barato e começo a analisar os mapas meteorológicos mais recentes.

Na manhã seguinte, acordo cedo e tomo o meu pequeno-almoço assim que o serviço abre às 6h. Depois de rever os modelos meteorológicos - ou simulações futuras - e os dados mais recentes (temperatura, humidade, ventos, etc.), faço-me à estrada às 10h.

Foto Um tornado a oeste de Anson, no Texas, a 2 de Maio Matthew Cappucci/MyRadar

Por volta do meio-dia, começo a restringir o meu alvo a uma zona que talvez tenha alguns condados de largura. Os modelos tornam-se menos úteis e as observações em tempo real - o que está a acontecer agora - são mais importantes.

Onde é que os ventos perto do solo virão mais de leste, aumentando a rotação a baixos níveis? Onde é que a humidade - que ajuda a alimentar as tempestades - é mais elevada? Onde está a fronteira mais próxima, onde o choque de massas de ar pode ajudar o ar a subir e a girar? Depois de completar a minha análise e identificar um local, coloco-me em posição.

Depois, é um jogo de espera. Muitas vezes, isso implica estar sentado debaixo de um céu azul até que a “tampa” se rompa. Trata-se de uma cobertura de ar quente a altitudes mais elevadas que impede o ar quente e húmido de subir. Só quando a baixa atmosfera está suficientemente queimada pelo sol é que o ar perto do solo tem flutuabilidade suficiente para subir e quebrar a tampa.

Interceptar um tornado

À medida que as tempestades se formam, é um jogo de utilização de observações em tempo real para determinar qual a tempestade que estará mais preparada para se intensificar e sobreviver mais tempo.

Se eu estiver preparado para interceptar uma tempestade saudável, coloco-me em posição. Muitas tempestades deslocam-se a 30 ou 40 mph (milhas por hora, o equivalente a 48 ou 64 quilómetros por hora], pelo que não conseguir acompanhar uma tempestade pode significar ficar para trás. Isso pode acabar rapidamente com uma perseguição.

Tento posicionar-me a leste das tempestades. A maioria move-se para nordeste, pelo que estar a leste oferece-me uma vista ideal. Dessa posição, é visível a chuva e o granizo a cair à direita da tempestade, com o ar quente e húmido a entrar em espiral na corrente ascendente. A partir dessa corrente ascendente, surge uma nuvem de parede - uma nuvem longa e acidentada. Esta é a manifestação visível da rotação da tempestade. É onde um tornado pode eventualmente brotar.

Um tornado estende-se a oeste de Anson, no Texas, a 2 de Maio Matthew Cappucci/MyRadar

Em pouco tempo, uma descida em forma de cone pode aparecer a partir do local acidentado onde as nuvens de lama se consolidam. Ela aproxima-se do solo. Por vezes, a poeira é expelida para a superfície onde a circulação invisível atinge o solo. Quando isso acontece, nasce um tornado.

A proximidade do perigo depende da rapidez e da previsibilidade com que o tornado se move.

Se a tempestade estiver a mover-se rapidamente, é mais difícil acompanhá-la em segurança e ter uma boa visão, mas o seu movimento é mais previsível. No caso de uma tempestade rápida, só é possível passar de perto uma vez: depois de o tornado passar por nós, é normalmente difícil voltar a passar à frente dele.

Se o tornado estiver a mover-se mais lentamente, é mais fácil aproximar-se e ter tempo para manobrar cuidadosamente - no entanto, os tornados lentos são frequentemente mais erráticos.

Manter-se seguro

Por mais sedutora que seja uma tempestade, o objectivo final é sempre viver para perseguir mais um dia. As tempestades com tornados são, por vezes, aparentemente sensíveis, lançando toda a fúria da atmosfera sobre aqueles que se atrevem a aproximar. Bombardeamentos de granizo gigante e relâmpagos pontuais tornam a aproximação a um tornado perigosa - e os próprios tornados podem rapidamente ficar envoltos em chuva ou fazer movimentos inesperados.

Quando as tempestades se aproximam, tenho sempre em mente várias rotas de fuga. Isso também significa planear as rotas na sequência do tornado que podem ser bloqueadas por detritos ou queda de árvores. Se perder a cobertura do radar ou a visão do tornado, abandono a tempestade.

Nenhuma perseguição de tempestade é isenta de riscos. Mas os meteorologistas experientes e os caçadores de tempestades tomam precauções.

Foto Um tornado estende-se a oeste de Anson, no Texas, a 2 de Maio Matthew Cappucci/MyRadar

Depois da tempestade

Quando conduzo para um hotel depois de uma perseguição, normalmente estou encharcado de chuva e exausto. Quando entro no parque de estacionamento de um hotel, uma sensação estranha apodera-se de mim. O caos e a beleza do que vi parecem uma memória distante, substituídos pelas estrelas cintilantes que se encontram nos céus nocturnos limpos por detrás das tempestades.

Ao entrar no ar fresco da noite, com o chilrear dos grilos, respiro fundo - antes de me aventurar dentro de casa para me preparar para a próxima perseguição.