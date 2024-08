Hope, o corvo branco raro resgatado. “É definitivamente única”

Uma das características que as torna tão raras é o facto de raramente se reproduzirem. Aliado a isso, a questão de desenvolverem com facilidade problemas de visão, levando-as a morrer à fome.

A advogada de direitos civis Catherine Sevcenko passa o seu tempo livre a acolher e reabilitar aves feridas em Alexandria, Virgínia. Muitos dos corvos que lhe aparecem à porta caíram dos ninhos, foram atropelados por carros ou bateram em janelas. Mas há uma constante nos últimos 12 anos: cada um deles está coberto de penas pretas brilhantes, bicos pretos afiados e olhos escuros.

Sevcenko mal podia acreditar quando um corvo raro a que deu o nome de Hope apareceu no mês passado. “Nunca tinha visto um corvo branco”, disse Sevcenko, que dirige o centro de reabilitação Diva Crows com o objectivo de libertar as aves de volta à natureza. A Wildlife Rescue League de Falls Church, Virgínia, contactou Sevcenko e perguntou-lhe se podia acolher um corvo branco raro que tinha sido trazido por um bom samaritano no mês passado.

O homem disse que tinha resgatado a ave em Manassas, Virgínia, depois de ter visto um grupo de corvos adultos “bombardear” e atacar o raro filhote, refere Sevcenko. O corvo juvenil não tinha desenvolvido força suficiente nas suas asas para voar para longe.“Eu disse-lhes: 'Claro, eu levo o pássaro'”, explica Sevcenko, de 62 anos. A advogada afirma que decidiu dar o nome de Hope ao jovem corvo, porque tinha lido lendas sobre corvos brancos como um bom presságio e um sinal de mudança positiva.

Foto Catherine Sevcenko colocou Hope em gaiolas com outros corvos Catherine Sevcenko

A ave tinha apenas alguns meses de idade e estava um pouco abaixo do peso, mas não aparentava ter quaisquer ferimentos, explicou Sevcenko, referindo que ainda não sabe se o corvo é macho ou fêmea. “Mandámos analisá-la, mas o laboratório perdeu a amostra e eu não quero voltar a espetar-lhe uma agulha nas veias neste momento”, disse. No entanto, toda a gente se refere a ela como “ela”, por isso é o que vamos fazer.

Um veterinário determinou que Hope não era um corvo albino puro - uma ocorrência que acontece em cada 30.000 a 100.000 corvos. Como as suas penas primárias são cor de caramelo e não brancas, o veterinário diagnosticou-a como "amelanística", disse a advogada, o que significa que Hope não tem melanina para produzir penas pretas. “É uma verdadeira anomalia - o veterinário nunca tinha visto uma ave como ela”, afirmou.

Sevcenko dedica o seu tempo livre a ajudar aves necessitadas desde 2012. Com a ajuda de voluntários, calcula que a Diva Crows tenha reabilitado mais de 2000 aves, incluindo gaios-azuis, pintarroxos, pica-paus, ceras de cedro e cardeais. Em 2023, Sevcenko recebeu um corvo de dois pés de altura que havia sido baleado por uma arma de pellets em Chantilly, Virgínia. Embora o pássaro já não pudesse voar e não pudesse ser libertado depois de curado, ela encontrou um lar para ele no Cayuga Nature Center em Ithaca, N.Y.

Explica que o seu plano é que Hope também tenha um futuro como um pássaro educacional. “Queríamos fazer todos os esforços possíveis para a levar de volta à natureza, mas há demasiados riscos para uma ave com o seu aspecto”, disse Sevcenko. “As hipóteses de ela ser aceite são muito reduzidas, dada a sua aparência e comportamento.”

A advogada admite que não sabe porque é que Hope foi atacada por outros corvos, mas acrescentou que a ave pode ter sido abandonada pelos pais, o que a deixou vulnerável. Há também a possibilidade desta ter caído do ninho ou vagueado no território de outros corvos, explica.

Hope é um corvo conversador e gosta de estar perto das pessoas, conta a estagiária da Diva Crows, Tijona Owens Catherine Sevcenko Catherine Sevcenko dá um mirtilo a Hope. É uma das suas guloseimas favoritas Tijona Owens Tijona Owens Fotogaleria Hope é um corvo conversador e gosta de estar perto das pessoas, conta a estagiária da Diva Crows, Tijona Owens Catherine Sevcenko

“Os corvos são muito territoriais quando têm as suas próprias crias e não gostam de partilhar recursos”, disse. Sevcenko acrescenta que estava preocupada com o facto de Hope ter deixado impressões digitais nos humanos. “A pessoa que apanhou o corvo ficou com ela durante alguns dias antes de contactar a Wildlife Rescue League. Quando ela chegou aqui, estava muito confortável com as pessoas, o que não é normal”, acrescenta.

Mesmo sem esses factores, Sevcenko refere que a ave enfrentaria vários perigos na natureza. “Quando os corvos brancos são rejeitados, são forçados a viver sozinhos, o que para um corvo é um pouco tortuoso”, explica, observando que os corvos são aves sociais e familiares que vivem em grupos. “São aves incrivelmente inteligentes e, em grupos, não são alvos de predadores como um corvo branco seria”, esclarece ainda Sevcenko.

Os corvos brancos podem desenvolver problemas de visão, o que lhes dificulta a caça, e podem morrer à fome, avisa a especialista. “Uma das razões pelas quais são tão raros é o facto de raramente chegarem ao ponto de se reproduzirem”, acrescentou Sevcenko. A advogada e os seus voluntários colocaram Hope numa gaiola com alguns corvos pretos recém-nascidos e não houve qualquer problema, disse. Depois, colocaram Hope com um corvo adulto. As coisas não correram bem.

“Ela acabou por o atacar”, disse Sevcenko. “Ela é um espécime muito interessante. Adora explorar e empoleira-se no seu braço. Gosta de ficar na reabilitação para supervisionar o que está a acontecer”. Todos os que passam tempo com Hope ficam encantados com a sua personalidade, disse Tijona Owens, uma estagiária da Diva Crows. “Adora banhos de pássaros e, quando mudamos a gaiola, ela senta-se em cima e fala connosco como se fosse uma pessoa pequena”, disse. “É muito vocal e está sempre com fome.”

Os lanches que a ave come incluem ração para cães com alto teor de proteína, mirtilos, ratos e coração de frango picado. Sevcenko acrescenta que dois veterinários lhe disseram que Hope não pode ser libertada na natureza, pelo que planeia procurar uma instalação de educação da vida selvagem que a possa acolher. “Gosto muito de a ter por perto, mas penso que ela será uma boa ave educativa”, disse. “É definitivamente única.”