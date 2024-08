Um tinto que mostra a grandeza e os dilemas do Douro

Este é um vinho que bem podia servir para demonstrar os dilemas do Douro. A grandeza dos seus vinhos, a pobreza dos seus agentes e o abandono de vinhas e parcelas que são património único e irrepetível.

Diga-se, desde já, que é um tinto fantástico, com grau moderado e corpo sedoso, daqueles que nos enchem de prazer, que remetem para a memória gustativa dos vinhos à moda antiga. Um tinto intenso, saboroso, fresco, complexo e de um equilíbrio notável. Um equilíbrio que resulta da vinha velha, do trabalho e saber acumulado de gerações, do apuramento e aperfeiçoamento de castas, que no seu conjunto, qualidades e características específicas, souberam afeiçoar-se às condições e natureza do lugar.

Esta é a harmonia da vinha velha, que se adapta à pobreza e adversidades do clima, que potencia a qualidade das uvas, mesmo que isso corresponda depois a produções mínimas. Ou seja, vinhos únicos e irrepetíveis, mas cujas uvas acabam por ser pagas de forma indiferenciada e em regra não remuneram sequer o trabalho do seu granjeio. Um dilema que estes vinhos de lugares inóspitos ajudam a perceber, e que, por isso, se aconselham também àqueles que possam ter nas mãos as rédeas das grandes decisões de que o Douro há muito carece.

Nuno Morais Vaz e Daniela Matias são os produtores, um jovem casal que trabalha como espécie de novos exploradores, que busca pelos confins do Douro as parcelas, exposições e castas com marca do território, que valorizam com enologia atenta e cuidada. Neste caso, as uvas vêm do Douro Superior, de uma vinha perto de Almendra, com mais de 45 castas diferentes e cujo registo e plantio data de 1850.

Destacam também que foi produzido de maneira tradicional, com pisa a pé em lagares de pedras e fermentação espontânea com as leveduras indígenas, seguindo-se 18 meses de estágio em pipas, novas e usadas, de carvalho francês.

De outras parcelas de vinhas velhas engarrafaram também outros Inóspito. Dois brancos, um de Chão de Areia (32€) e outro da casta Viosinho e solo argilo-xistoso (20€), e mais dois tintos, o Vinhas Velhas do Roncão (28€) e um Touriga Nacional (24€) com uvas de duas diferentes parcelas. Todos de grande equilíbrio, complexidade, riqueza de boca e preços que, neste contexto, são bem convidativos. Uma filosofia que tem no Vinhas Velhas de Almendra o expoente máximo. Foram rotuladas 3360 garrafas que devem ter continuidade nas próximas colheitas.