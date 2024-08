Dez grávidas de Leiria vão ter bebés em hospital do Porto, a quase 200km de distância

Dos 43 serviços de urgência de ginecologia-obstetrícia do país, oito fecham no fim-de-semana, diz Direcção Executiva do SNS. Em Leiria, a maternidade encerra até dia 19.

Os próximos dias vão ser complicados para as mulheres que se encontram no final da gravidez na região de Leiria. Confrontada com o encerramento do serviço de urgência de ginecologia-obstetrícia do Hospital de Santo André (Leiria) durante duas semanas, até ao dia 19, por falta de médicos em número suficiente para assegurar os turnos, a Direcção Executiva do Serviço Nacional de Saúde (SNS) decidiu enviar os casos mais complexos, aqueles que implicam cesarianas programadas, para o Centro Materno Infantil do Porto, a quase 200 quilómetros de distância, com o acordo da mulheres. Em caso de doença ginecológica, os atendimentos urgentes serão assegurados pelos hospitais de Coimbra.