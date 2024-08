ASAE detém proprietário de depuradora ilegal e apreende 3,1 toneladas de marisco

A ASAE instaurou um processo-crime por desobediência e determinou a detenção do proprietário de uma depuradora nas Caldas da Rainha, por não cumprir a ordem de encerramento do estabelecimento, onde foram apreendidas 3,1 toneladas de marisco.

"Foi instaurado um processo-crime por desobediência, tendo ainda sido determinada a detenção imediata do representante legal, para apresentação à autoridade judiciária competente", informou nesta sexta-feira a Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE), na sequência de uma operação de fiscalização a um estabelecimento de depuração e expedição de moluscos bivalves vivos e depósito de produtos de pesca vivos nas Caldas da Rainha, no distrito de Leiria.

A depuradora já tinha sido fiscalizada em 8 de Julho, altura em que a ASAE apreendeu "2477 quilogramas de moluscos bivalves vivos e crustáceos, designadamente amêijoa, berbigão, sapateiras, santolas e ostras", e determinou a suspensão de actividade do estabelecimento que não se encontrava licenciado. O valor total da primeira apreensão ascendeu a 16.340 euros.

Numa nova fiscalização, realizada pela Unidade Regional do Sul — Unidade Operacional de Santarém, a ASAE constatou que a empresa, "em desobediência, manteve a sua actividade em funcionamento, sem estar devidamente licenciado para o efeito", e determinou a instauração do processo-crime.

Nesta fiscalização foram apreendidos 631 quilos de moluscos bivalves vivos e crustáceos, "designadamente berbigão, amêijoa, sapateiras, santolas e ostras, bem como equipamentos diversos de apoio à actividade, num valor total de 16.708,00 euros", lê-se na nota da ASAE.

Com esta intervenção e face aos resultados da acção de fiscalização realizada no início do mês de Julho, "foram apreendidas [no total] 3,1 toneladas de moluscos bivalves vivos neste operador económico", contabilizou a ASAE, que manteve a determinação de suspensão da actividade face à ausência de licenciamento, ausência de número de controlo veterinário e incumprimento dos requisitos de manuseamento de moluscos bivalves.