Acessibilidade 360º: concluídos apenas seis dos 1500 edifícios públicos que precisam de obras até ao fim de 2025

Atraso no programa é crítico, diz comissão de acompanhamento do PRR que aponta análises “muito demoradas” e desinteresse dos empreiteiros. Governo abre concurso simplificado para obras em habitações

As metas eram suficientemente claras: até ao final de 2025, 1500 edifícios públicos seriam sujeitos a obras pensadas para eliminar barreiras e melhorar as acessibilidades das pessoas com deficiência ou incapacidades. A dotação final da medida, que inclui também intervenções em vias públicas e habitações, até subiu de 45 milhões para quase 53 milhões de euros do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR). Porém, o último relatório de monitorização à aplicação dos fundos do PRR deixou um aviso também ele claro: da meta dos 1500 edifícios, apenas seis obras estão terminadas. E nas vias públicas também são poucas as já concluídas. Quanto à adaptação das habitações, apenas 42 estão terminadas, num universo desejado de mil intervenções até ao final do próximo ano.