O TikTok escancarou as portas da Vila Olímpica

Dos quartos à sala de jantar, a Vila Olímpica está a ser o palco das redes sociais. Com diversão e descontração, os atletas partilham o seu dia-a-dia no TikTok.

Ainda que muitos queiram entrar nas tendências do TikTok, em alguns casos não é, simplesmente, possível. É o que acontece com a mais actual, que não pode ser replicada por qualquer um: o dia-a-dia na Vila Olímpica.

A rede social abriu-nos as portas deste local repleto de atletas. Dos testes às camas anti-sexo, tours, ratings e obcecados por muffins de chocolate, os atletas mostram-nos a realidade da Vila Olímpica.

Localizada em Seine-Saint-Denis, na zona Norte de Paris, a Vila é o palco secundário destes Jogos Olímpicos e foi construída precisamente para albergar todos os atletas presentes nos Jogos Olímpicos (à excepção dos surfistas que competem no Taiti, mas já lá vamos). São mais de três mil apartamentos e mais de 14 mil camas. Os números já sabemos, mas como se vive lá... só mais recentemente começámos a perceber.

Os Jogos Olímpicos começaram a 26 de Julho e, desde então, a grande maioria dos atletas participantes mudou-se temporariamente para a Vila Olímpica. As partilhas começaram calmamente, com os atletas a mostrarem a sua ida para a Vila, as suas primeiras impressões e, principalmente, as polémicas camas anti-sexo. Entretanto, dentro da tendência sobre a Vila, já se desenvolveram tendências mais específicas.

Nos primeiros dias, os atletas partilharam os seus kits de boas-vindas e, principalmente, a roupa com que iriam competir na sua prova ou representar a sua nação na cerimónia inaugural. Instalados, começaram, naturalmente, a interagir com outros atletas - e nasceram os conteúdos de trocas de pins. Os atletas levam pins com a bandeira do seu país e trocam-nos por outros.

A Vila, cujas obras começaram em 2021, conta com 82 prédios, três mil apartamentos e 7200 quartos e há quem já tenha tirado tempo para visitar os vários edifícios, como é o caso da comitiva da Nova Zelândia, que atribuiu pontuações aos prédios dos vários países - de um 9 aos EUA pela "boa música" do ginásio, ao 7 da Argentina pelo "cheiro a churrasco".

Nas inúmeras avaliações estéticas dos prédios, houve um protagonista notório: o alce canadiano. A comitiva do Canadá levou um alce vermelho para a entrada do prédio e o objecto tem roubado as atenções e sido alvo de várias selfies.

Jennifer Lehane, pugilista irlandesa, mostrou as coisas que, para si, “fazem sentido” na Vila Olímpica, como uma padaria com “baguetes frescas” - não fossem os Jogos Olímpicos disputados em França -, uma sala de jogos, uma cabine de fotografias e até cabeleireiro.​ Um Costa Café gratuito, um bar com bebidas não alcoólicas, um espaço Zen e um buffet halal são algumas das comodidades mostradas pelos atletas.

Já dentro dos quartos, as camas de cartão que causaram polémica nos Jogos Olímpicos de Tóquio, em 2021, por alegadamente serem camas anti-sexo, voltaram a ser protagonistas nesta edição. Apesar de, este ano, as camas não serem um problema para a comitiva portuguesa, já que terão camas inteligentes na Vila Olímpica, todos as restantes comitivas irão dormir nas camas de cartão.​

Tom Daley, atleta britânico que conquistou na segunda-feira a sua quinta medalha olímpica, primeira de prata, em salto ornamental de duplas, mostrou a estrutura de cartão, aproveitando para a testar. Daria Saville, tenista australiana, foi mais longe e mostrou todo o apartamento.

Outro dos aspectos mais abordados nas redes sociais dos atletas foi o restaurante, criticado pelos participantes por falta de comida, nomeadamente de ovos e frango. Aleah Finnegan, ginasta artística filipino-americana, mostrou a experiência na sala de jantar e aprovou a comida.

Os espaços de convívio, em particular os de refeição, estão a trazer ao de cima o conteúdo mais caricato dos atletas, desde as caras de surpresa das jogadoras de râguebi canadianas ao verem passar Serena Williams, ao queque de chocolate preferido dos nadadores noruegueses.​

Um dos momentos mais caricatos fica registado por Tyler Downs, atleta de saltos ornamentais americano, com uma referência ao reality show Love Island, a reacção à chegada de novos atletas na Vila Olímpica, por serem todos “bonitos”.​

Fora das competições, nas redes sociais, as rivalidades dos Jogos Olímpicos desaparecem. Nikia Ducarroz, ciclista da Suíça, mostra em tom de brincadeira que, com o autocarro cheio, tem de se sentar ao lado “do inimigo”, partilhando os assentos com atletas americanas e australianas.

A Vila Olímpica em Paris tem, portanto, roubado as atenções. Mas nem todas as provas dos Jogos Olímpicos se passam em França. A modalidade de surf acontece no Taiti e muito se especulou sobre em que condições estariam os atletas lá presentes. Kanoa Igarashi, entretanto derrotado por Gabriel Medina, tirou-nos as dúvidas. A maior parte dos atletas no Taiti estão na primeira Vila Olímpica flutuante.

O barco tem muitas das comodidades da Vila Olímpica de Paris, como o salão de jogos, o buffet, entre outros. Para além disso, alguns surfistas acreditam estar alojados com melhores condições do que os seus colegas de missão. Principalmente, por terem uma cama de casal.

Os Paralímpicos também têm vindo a gerar debate pelas redes sociais. Os conteúdos partilhados pela conta oficial dividem a opinião dos utilizadores entre o "insensível" e o "genial".

Os Jogos Olímpicos terminam a 11 de Agosto. Os Paralímpicos começam a 28 de Agosto e decorrem até 8 de Setembro.