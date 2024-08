Os momentos (e os atletas olímpicos) mais icónicos da primeira semana de Paris 2024

Os Jogos Olímpicos de Paris começaram a 26 de Julho e já muitas medalhas foram entregues, inclusive a de bronze à judoca Patrícia Sampaio​. Mas, fora dos pódios, há muitas histórias que se destacaram. Uma atiradora grávida, um surfista voador e memes hilariantes dos atletas de tiro roubaram os holofotes da primeira semana dos Jogos. Conhece-os:

A esgrimista a grávida

Nada Hafez, esgrimista egípcia, chegou apenas à segunda ronda da competição de sabre. Ainda assim, a atiradora de 26 anos fez furor. Depois de ser eliminada nos oitavos-de-final da prova de sabre, Hafez recorreu às redes sociais para partilhar que participou acompanhada.

"O que vos pareceu serem dois jogadores na pista, na verdade, eram três! Eu, a minha adversária e o meu pequeno bebé ainda por vir ao nosso mundo", escreveu. A atleta competiu em Paris grávida de sete meses.

Antes de ser eliminada pela sul-coreana Jeon Ha-Young no Grand Palais, a esgrimista ainda conseguiu vencer a americana Elizabeth Tartakovsky. Nada Hafez assumiu que competir nos Jogos grávida foi uma "montanha-russa, embora tenha valido a pena".

O surfista que levita

Gabriel Medina, tricampeão mundial de surf, apurou-se para os quartos-de-final da modalidade que está a decorrer em Teahupo'o, no Taiti, ao derrotar o japonês Kanoa Igarashi com a pontuação histórica de 9,90 em 10. Mas uma fotografia do momento também ficará para a história: Jérôme Brouillet fotografou o surfista suspenso, no meio do mar, a apontar para o céu (o festejo que faz comummente) e conseguiu o "ouro" fotográfico dos Jogos de Paris.

Gabriel Medina continua em competição e já avançou para a semifinal.

E a medalha de ouro do estilo vai para...

Yusuf Dikec. O atleta de tiro turco conseguiu a medalha de prata na prova de 10 metros com pistola de ar, a primeira do país nesta modalidade.

Dikec competiu sem óculos próprios da modalidade, apenas com os que usa diariamente, sem tapa-olhos para auxiliar na mira (aliás, até atirou com os dois olhos abertos) e até mesmo sem grandes auscultadores para amortecer o som do tiro e minimizar as distracções, usou apenas tampões pequenos. A mão no bolso, que na verdade é prática comum na modalidade para auxiliar no equilíbrio, foi a cereja no topo do bolo para o visual relaxado do medalhista.

Com 51 anos, Yusuf apareceu na final olímpica como qualquer um de nós sairia de casa num dia normal. E isso conquistou-nos.

Do oito ao oitenta

Se Yusuf conquistou pela sua descontracção e normalidade, já Kim Yeji, a sul-coreana que competiu na prova feminina de 10 metros com pistola de ar, chamou à atenção pela parafernália futurista e os close ups cinematográficos. Kim Yeji, assim como Yusuf, conseguiu a "prata", mas roubou os holofotes ao "ouro", Oh Ye Jin.

No lens, no headphones, just vibes ?? Turkey's Yusuf Dikeç wins silver and fan's hearts ??#Olympics #PARIS2024 pic.twitter.com/zok4qWjZvF — Eurosport (@eurosport) August 1, 2024

Yeji usou uns óculos complexos e vestiu-se de preto, a lembrar o Matrix (1999). Para além disso, levou um elefante de peluche agarrado à cintura, um pertence da filha de cinco anos feito amuleto da sorte.

O regresso da melhor do mundo

Simone Biles foge à regra. Às vezes, a atenção recebe medalhas e a ginasta vai na sua segunda em Paris, a nona no total. Voltou a ginasta que conquistou o Rio de Janeiro em 2016, depois de um interregno iniciado em Tóquio 2020 por motivos de saúde mental.

Foto Kim Yeji na prova de 10 metros Pistola de Ar em Paris 2024 REUTERS/Amr Alfiky

Com todos os olhos colados no seu regresso, Simone conquistou o público e o júri, conseguindo o tão desejado "ouro" nas provas de all-around em equipa e individual. Filipa Silva chegou à final, um marco histórico para a ginástica portuguesa.

Para receber a medalha de ouro, Simone usou um colar com uma cabra, fazendo o trocadilho com a expressão inglesa GOAT ("greateast of all time", ou "melhor de todos os tempos", em português).

Ainda há tempo para surgirem mais figuras memoráveis e momentos históricos. Os Jogos Olímpicos só terminam a 11 de Agosto.