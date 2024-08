Os concertos estão a destruir os nossos ouvidos?

"Desejo a todos nós boa sorte para enfrentar a cultura instalada da não protecção. Ainda não paramos na passadeira e também foi difícil começarmos a usar cintos [de segurança nos automóveis]. São regras que nos protegem e que desbaratamos." As palavras são de Fernando Ribeiro, vocalista dos Moonspell, habituado a música alta, muito alta, habituado também a ver noutros países europeus, onde actua com frequência, metaleiros a usufruir dos concertos com tampões nos ouvidos. E em Portugal? Os Moonspell já experimentaram oferecer tampões à entrada de alguns espectáculos. "90% deles ficaram na mesa."

O que estamos a fazer aos nossos ouvidos? Músicos, DJ e técnicos dizem que está instalada em Portugal a filosofia "quanto mais alto melhor". Mas a consciencialização para tomar atitudes preventivas vai crescendo, como conta o jornalista Daniel Dias no trabalho de capa desta edição.

Quando Elis Regina e Tom Jobim se juntaram em 1974 para gravarem um disco que resultou numa obra-prima, o encontro foi filmado por Roberto de Oliveira. Meio século depois, ele conta a Nuno Pacheco como nasceu Elis & Tom — Só tinha de ser com você, documentário que se estreou esta semana nas salas portuguesas.

Tem uma obra sólida sobre a relação entre autobiografia e colonialismo, o feminino, o imaginário do Caribe. É um lamento, é raiva e quase uma oração. Jamaica Kincaid e Isabel Lucas tiveram uma conversa com muitos desses ingredientes. Ponto de partida: o primeiro romance da escritora nascida na Antígua e radicada nos Estados Unidos, Annie John, que agora chega a Portugal.

Um grego a usar cravos numa instalação escultórica; um bufo no Pártenon; um "homem-carro" em Brno, na então Checoslováquia, porque, ironizava o artista, "em 2000, quando houver paz em todo o lado (e socialismo)", "toda a gente terá um carro (próprio)". Duas exposições em Lisboa e Atenas unem quatro ditaduras do século XX. Mostram como os artistas de Portugal, Espanha, Grécia e Checoslováquia reagiram à repressão e viveram a liberdade.

Também neste Ípsilon:

➢ Filmes: Geração Low-Cost; Crossing — A Travessia; e Mais que Nunca. Online, temos também as recensões a Deadpool & Wolverine e Armadilha, o novo filme de M. Night Shyamalan;

➢ Música: entrevistas com Fabiana Palladino (antes de estar no Kalorama) e Dirty Three; crítica ao último disco de Childish Gambino;

➢ Um livro de ensaios de Benjamin Fondane editado em Portugal;

➢ Exposições: Animal Farm, o inferno colorido de João Maria Gusmão na ZDB, em Lisboa.

... e não só. Boas leituras!

Ípsilon no Spotify: as nossas escolhas; Leituras: o nosso site de livros; Cinecartaz: tudo sobre cinema