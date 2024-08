Turquia bloqueia acesso ao Instagram por “tentativa de censura”

A Turquia bloqueou o acesso ao Instagram sem avançar por quando tempo é que este bloqueio poderá durar. Muitos utilizadores residentes no país relataram na rede social X (antigo Twitter) que não conseguiam actualizar a aplicação do Instagram, um bloqueio também constatado pelos jornalistas da agência de notícias France-Presse.

O bloqueio aconteceu pouco depois de um alto funcionário turco ter acusado a rede social norte-americana de censura, anunciou a Autoridade Turca para as Tecnologias de Informação e Comunicação (BTK).

O director de comunicação da Presidência turca, Fahrettin Altun, tinha criticado fortemente a plataforma na quarta-feira, afirmando que "impede as pessoas de publicarem mensagens de condolências pelo martírio de [Ismail] Haniyeh, líder do [Movimento de Resistência Islâmica] Hamas". "Esta é uma tentativa muito clara e óbvia de censura", denunciou Altun na X.

Segundo a Reuters, a Meta Platforms Inc, dona do Instagram, ainda nada disse sobre o bloqueio ou sobre as declarações de Altun.