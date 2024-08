Como fazer umas férias offline? Eis algumas sugestões

O planeamento e antecipação das tarefas a ser executadas nas férias vão contribuir para ensinar as crianças a planificar, definir objetivos e ganhar consciência do esforço necessário para atingi-los.

Estamos em pleno verão e a maioria das crianças está de férias escolares. Nesta altura do ano muitos pais estão a pensar o que podem fazer para afastar os filhos dos ecrãs, sendo este o maior desafio das famílias nos nossos dias.

Durante o tempo de férias é importante os pais apostarem em atividades divertidas e diversificadas. Para tal, é sugerido que se estabeleça um plano que deve ser realizado com a colaboração dos filhos de acordo com sua a idade e maturidade.

O planeamento e a antecipação das tarefas a ser executadas nas férias vão contribuir para ensinar as crianças a planificar, a definir objetivos e a ganhar consciência do esforço necessário para atingir esses objetivos. O estabelecimento de rotinas, mesmo em tempo de férias, ajuda a criança a se organizar, a se sentir segura e evitar conflitos, pois sabe o que pode fazer em cada parte do dia.

As tarefas a ser realizadas nas férias devem ser apresentadas como jogos, construindo uma oportunidade para aprender a brincar. Explorar a leitura, a escrita e a matemática de forma lúdica irá contribuir para consolidar as aprendizagens realizadas ao longo do ano escolar.

Nas férias, motivar uma criança para a leitura pode ser um grande desafio, pelo que se aconselha a oferecer livros que vão ao encontro dos seus interesses, ou seja, devemos optar por títulos que despertem a curiosidade. Para incentivar o gosto pela leitura podemos sugerir que, depois de ler, fale sobre o que leu com os familiares e amigos. Outra forma de “brincar” com a leitura passa por realizar jogos orais e brincadeiras com a língua (como por exemplo encontrar no texto lido rimas ou descobrir sinónimos ou antónimos).

Durante as férias é aconselhável que todas as atividades que impliquem leitura e escrita surjam de forma natural, ou seja, devem surgir de atividades do dia a dia. As crianças podem, por exemplo ser convidadas a escrever a lista de compras ou a ler a lista e ajudar os pais a encontrar os produtos no supermercado.

Quando estão a andar de carro, convidem os vossos filhos a olhar para as matrículas dos outros veículos e identificar as letras e os números, ou então peçam para descobrir o que está escrito nas placas de sinalização. Durante as viagens de carro podem recitar poemas, lengalengas, trava-línguas, repetir as tabuadas ou fazer operações sucessivas (5+5; 25+25), ajudando a treinar a concentração e a memória.

Com os mais velhos, os pais podem arranjar pequenos textos ou até apostar em livros com adivinhas ou anedotas, permitindo passar momentos de diversão em família ampliando a conexão entre pais e filhos.

Quando estão num restaurante com tempo livre, os pais podem levar livros para pintar, exercícios de palavras cruzadas ou sopas de letras, permitindo treinar a atenção e a concentração. Para este treino os jogos de improviso, tais como o “Jogo do Galo” ou “Jogo do Stop” são excelentes e constituem uma alternativa ao uso das tecnologias, já que só precisamos ter papel e caneta.

De forma a aproveitar o tempo favorável e o calor vão à praia e para além de fazer construções na areia, escrevam palavras ou mensagens codificadas na areia e peçam aos mais pequenos para decifrar.

Ao fazer caminhadas ao ar livre, devem desafiar as crianças a observar a natureza e reparar em padrões ou sequencias. Podem igualmente sugerir que apanhem folhas secas para fazer uma construção ou apanhar um determinado número de folhas, treinando assim a contagem e a identificação de uma quantidade específica (por exemplo: “Apanha cinco folhas” ou “Apanha o número de folhas que representa metade de dez”).

Ao jogar com os seus filhos deixe-os perder. As crianças precisam de perder para compreender onde erraram, o que precisam de melhorar e quais as estratégias que têm de adotar para ganhar. No entanto, não se esqueça de explicar bem as regras dos jogos, é necessário dar tempo para que consigam aprender a jogar.

Todas as tarefas realizadas em família permitem não só consolidar as aprendizagens, mas também passar momentos animados e de descontração que são fundamentais para o desenvolvimento cognitivo infantil.

Boas férias!

A autora escreve segundo o Acordo Ortográfico de 1990