Pai e filha venceram a mesma medalha olímpica com 32 anos de diferença

Katharine Berkoff herdou a paixão da natação do pai, David Berkoff, e agora também venceu a mesma medalha nos Jogos Olímpicos. Pai e filha venceram o bronze nos 100 metros de costas com 32 anos de diferença pela equipa dos Estados Unidos. Ele sagrou-se vencedor em 1992 em Barcelona; ela subiu ao pódio nesta terça-feira, em Paris.

Enquanto aplaudia a filha em Paris nesta semana, David Berkoff, agora com 57 anos, terá sentido certamente um déjà vu. Em 1992, vencia a mesma medalha de bronze nos Jogos Olímpicos de Barcelona, antes de conquistar o ouro durante a prova de 4x100 na mesma competição. Antes disso, já se tinha estreado nos Jogos Olímpicos de Seoul, em 1988, onde tinha vencido a medalha de prata nos 100 metros de costas e o ouro também nos 4x100, a prova de equipas.

A carreira olímpica pode ter ficado por aí, mas David Berkoff deixou marca no mundo da natação com a sua técnica de costas a ser conhecida como Berkoff Blastoff, que consistia numa “pernada de golfinho” que lhe rendia uma velocidade incrível e resistência à superfície da água, de acordo com o site dos Jogos Olímpicos.

Foto Katharine Berkoff REUTERS/Ueslei Marcelino

Foto David Berkoff DR

O legado de Berkoff inspirou a filha que seguiu a herança de família e aos 23 anos ─ três anos de diferença do pai, que tinha 26 anos quando venceu o bronze ─ terminou em terceiro lugar a prova desta terça-feira com 57,89 segundos. Os EUA conquistaram, ainda, a medalha de prata com Regan Smith, tendo o ouro ficado para a australiana Kaylee McKeown.

“Estou tão feliz por ter ganho outra medalha para a equipa dos EUA ontem à noite. Sinto-me muito grata pela comunidade que me acompanha. Obrigado a todos que me apoiaram ao longo do caminho”, escreveu a nadadora no Instagram. E lembrou a vitória do pai, há 32 anos: “É uma honra incrível poder ganhar a mesma medalha que o meu pai conquistou há tantos anos. O seu legado tem sido uma fonte constante de inspiração para mim. Saber que posso partilhar esta conquista com ele é muito especial.”

Katharine Berkoff nasceu a 28 de Janeiro de 2001 e faz natação desde criança, inspirada não só pelo pai, como pela mãe, Shirley Gustafson, que também foi nadadora profissional. Pode pensar-se que a natação tivesse sido imposta pelos pais, até porque o irmão Cole também nada, mas foi a própria Katharine que pediu para se juntar à modalidade. “Ela sai-se e diz: 'Já posso entrar na equipa de natação?' E eu disse: ‘Não, só quando fizeres cinco anos'”, contou o pai ao News & Observer.

E assim foi. A jovem começou a ganhar protagonismo quanto integrou a equipa de natação da North Carolina State University e, durante esses anos, ganhou vários títulos universitários, incluindo em 2021 a medalha pelos 100 metros de costas no campeonato de todas as universidades dos EUA.

Estreou-se nos Jogos Olímpicos de Tóquio quando tinha 19 anos e, apesar de não ter vencido qualquer medalha, destacou-se também nessa especialidade. Tem também sido presença constante na selecção dos EUA no Campeonato Mundial de Natação e nos Jogos Pan-Americanos, sempre com o apoio do pai, claro.