Nelson Marques junta-se aos cronistas do Ímpar

A partir deste sábado, o escritor Nelson Marques, autor dos livros Chefs Sem Reservas, Os Homens Também Choram e O Sucesso Está nos Detalhes, entre outros, está de regresso ao PÚBLICO, onde começou a sua carreira como jornalista, em 2001. O autor irá assinar quinzenalmente, aos sábados, as crónicas O Homem Que Não Sabia Amar, sobre as aventuras, paixões, desencantos e outras angústias de um homem de 45 anos à procura da resposta a uma pergunta fundamental da vida: o que é, afinal, o amor?

A ideia de escrever crónicas partiu da necessidade de sair da sua zona de conforto, explica. "Não só em relação à minha escrita, mas também à minha vida pessoal, no sentido de me reencontrar com as minhas memórias, enfrentar as minhas angústias, exorcizar os meus fantasmas", acrescenta, explicando que a escrita funciona como "catarse". Mais: "É terapia, é a forma que tenho de me ler e me explicar. A crónica oferece-me isso, porque tem muito de olhar para dentro antes de olhar para fora. Talvez seja uma razão egoísta para escrever algo, mas espero que os leitores me perdoem e encontrem no que escrevo muitas coisas com as quais se possam identificar", apela.

Nelson Marques começou a sua carreira no PÚBLICO, como jornalista, e saiu, há pouco mais de dois anos, do Expresso. "Gosto de dizer que sou um jornalista em pré-reforma", declara. Escrever no PÚBLICO "é um regresso à casa de partida", diz, confessando que depois de ter escrito meia dúzia de livros ainda tem pudor de dizer que é escritor. "Mas é essa a minha profissão", refere.

Em Novembro publicou O Sucesso Está nos Detalhes, com lições de liderança dadas por dez personalidades de várias áreas e acaba de publicar o terceiro volume da colecção Chefs Sem Reservas, "com as confissões, os segredos e as confissões de alguns dos melhores cozinheiros de Portugal e do mundo", descreve.

