Com os miúdos por Tradidanças, elefantes e Histórias Taralhoucas!

FESTIVAL

Tradidanças - Festival de Tradições, Dança, Música e Natureza

31 de Julho a 4 de Agosto

Danças portuguesas, francesas e irlandesas. De contacto ou urbanas. Ritmos de forró, salsa, valsa, jive, lindy-hop ou bhangra. “Afro vibes”, golpes de capoeira, a “alquimia do movimento” a fluir. Está tudo incluído na sexta edição do Tradidanças, um festival de raiz trad-folk que tem como missão pôr toda a família a mexer, aprender e conviver, em comunhão com a natureza e a comunidade.

Não se limita a acertar o passo a miúdos e graúdos (e patudos) na dança. Estende o convite a dezenas de outras actividades, sejam elas massagens, ioga do riso, bailes, concertos, exposições, animação de rua ou oficinas de instrumentos musicais (aqui, até há um bengaleiro só para eles).

Também se ouvem cantigas e histórias no ELI - Espaço Lúdico Intergeracional. E, no Laboratório da Tradição, tanto se metem as mãos na massa para confeccionar broa de milho como se descobrem trajes tradicionais, contos ou um bom vinho.

Tudo isto entre uma boa caminhada pela serra da Arada, dois dedos de conversa, um mergulho refrescante numa das piscinas naturais e uma sesta retemperadora – ou um piquenique – à sombra de um carvalho-alvarinho. Para nutrir a experiência, estão garantidas opções de alimentação saudável. Outro ponto de honra do festival é a aposta na sustentabilidade, quer pelas boas práticas ambientais, quer através de oficinas que as ensinam.

O Tradidanças realiza-se em Carvalhais (São Pedro do Sul) e é organizado pela Associação Turística e Agrícola da Serra da Arada, em parceria com a autarquia. Os preço dos bilhetes diários vai de 7,50€ a 30€; os passes, de 40€ a 100€. Mais informações aqui.

ACTIVIDADE

Azul, Branco e Muitas Cores

4 de Agosto

O património azulejar de Lisboa tem muito a descobrir, a começar pelas cores que a sua paleta percorre, muito para além da típica combinação de azul e branco. O espólio do Museu de Lisboa - Palácio Pimenta revela os tons em que vêm pintados, além dos padrões que formam e das histórias e memórias que foram registando ao longo dos tempos. E, no final, desafia a desenhar um painel em família.

Apontada a maiores de seis anos, a actividade realiza-se no domingo, às 10h30, por 3€ (inclui acesso ao museu).

MÚSICA

Porto Pianofest - Concerto para Famílias

3 de Agosto

Sendo “um lugar para toda a música”, com “música por todo o lado”, o Porto Pianofest tem também algo para os pequenos melómanos: um concerto “onde crianças, pais e avós poderão desfrutar de música juntos” enquanto exploram “as capacidades excepcionais do piano – virtuosismo, lirismo e diversão”, garante a organização.

Tem como guia a pianista e compositora Mariel Mayz, ladeada pela ilustradora Raquel Costa. Está marcado para as 10h e 11h30 de sábado, na Casa Comum, na Reitoria da Universidade do Porto. Destina-se a maiores de quatro anos e cobra 5€.

TEATRO

A Caminhada dos Elefantes

3 de Agosto

“Quando o homem morre, os elefantes fazem uma caminhada misteriosa a sua casa, para lhe prestar uma última homenagem: não era um homem qualquer, era um deles.” A visão da vida e da morte é assim contada às crianças, através de uma caminhada para uma despedida, entre uma manada de elefantes.

É revelada por Miguel Fragata (encenação) e Inês Barahona (texto) nesta criação da Formiga Atómica, uma reflexão que põe a nu o mistério do fim e que pretende contrariar a infantilização e efabulação do tema.

A Sala Experimental do Teatro Municipal Sá de Miranda (Viana do Castelo) acolhe-a neste sábado, às 17h. Dirige-se a maiores de seis anos e custa entre 4€ e 10€.

Comum

7 de Agosto

A Praia Fluvial do Faial, em Vila Verde, é palco da estreia absoluta de Comum, uma peça criada pela companhia Momento - Artistas Independentes em conjunto com a comunidade local. É ela que faz subir a cortina do Cartografias, um novo festival que leva teatro e circo contemporâneo a espaços públicos do concelho.

Comum destina-se a maiores de três anos, tal como o novo Enredo do acrobata David David (dia 8, na Praça de Lomar) e a E-nxada da Erva Daninha (dia 9, na Praça de Santo António). Todos os espectáculos começam às 21h, com entrada livre.

CINEMA

Histórias Taralhoucas!

7 de Agosto

A luta contra o lixo n’A Incrível Aventura das Sonhadoras Crianças contra Lixeira Furada e Capitão Sujeira (Brasil). Saltos em poças com a dupla Mancha e Manchinhas: Os Sapatos Mágicos (Suécia). A missão ambiental que é A Terra nas Minhas Mãos - Sem Abelhas (Argentina). A viagem de uma dupla improvável em Foxy & Meg Passeiam pela Estrada (Portugal). Uma Pedra no Sapato (Suíça) de um aluno novo que sente que não pertence àquela escola. As peças d’Os Tumblies e a Música (Holanda). E ainda Aleksander (França), “o último tricotador de uma aldeia suspensa nas nuvens”.

São estas as Histórias Taralhoucas! exibidas na quarta-feira, a partir das 10h30, pelo Teatro de Vila Real – perto de uma hora de filminhos infantis com curadoria da Zero em Comportamento. A entrada é livre.

Foto Uma Pedra no Sapato DR

MERGULHOS

Splash

Até 25 de Agosto

É altura de voltar a cair nas ondas do parque aquático pop-up que todos os Verões se instala à beira-Tejo. Toda a família tem onde se refrescar, nadar e brincar. Às piscinas e aos escorregas (devidamente vigiados) juntam-se um circuito de arborismo e um campo de voleibol de praia, além de áreas lounge, zonas de sombra e street food para alimentar a diversão.

Fica no Cais Fluvial do Seixal e está aberto todos os dias, das 10h às 19h. O preço do bilhete varia entre 8€ e 15€, consoante a idade e o dia. Crianças até dois anos não pagam.

PASSEIOS

Treetop Walk

3 de Agosto

Na Fundação de Serralves (Porto), a tarde deste sábado (às 15h) está reservada para uma visita guiada aos trilhos em que a natureza e a arte se cruzam, com os pés ao nível da copa das árvores e vistas de passarinho. Num passadiço elevado, e que se estende ao longo de 250 metros, os visitantes podem “tocar nos ramos mais altos das árvores, cheirar as suas folhas/flores, ouvir o canto das aves e, quem sabe, observar os seus ninhos”.

Tem um custo de 12€ a 15€, sendo gratuito para crianças até aos 12 anos. A participação requer inscrição prévia por aqui.

Sand City

Até 15 de Novembro

Aqui, uma rainha. Ali, um faraó. Acolá estão Obélix, Ronaldo e o Papa a andar de lambreta. Também se avista o faroeste. E uma Torre Eiffel. Tudo feito com milhões de grãos de areia. Nalguns casos, com “cinco ou seis metros de altura”, peso de “várias dezenas de toneladas” e “uma consistência de tal forma firme que por vezes confunde os visitantes”. Assim se apresenta a Sand City.

Erigida a partir das mesmas areias que outrora sustentaram o Fiesa - Festival Internacional de Escultura em Areia, marca o horizonte de Lagoa com os créditos de “maior parque de esculturas de areia do mundo”. São 120, espraiadas por cinco hectares e assinadas por 60 artistas. As visitas também podem dar à pá e esculpir o que lhes vai na imaginação, numa dome para esse efeito.

Embarcar nesta Viagem ao Mundo em Areia – tema da exposição – custa 11,90€, ficando a 5,90€ para crianças dos seis aos 12 anos e gratuito até aos cinco. Seniores pagam 9,50€. Está aberta todos os dias, das 10h às 23h. A partir de 16 de Setembro, passa a fechar às 19h; a partir de 21 de Outubro, encerra às terças e sábados.

Foto Sand City DR

Na Onda do Oceano

1 a 31 de Agosto

É hora de “regressar à infância, à boleia das lontras, mantas ou dos peixes-palhaço”, com o novo programa do Oceanário de Lisboa. Conduzida por um educador marinho, a família parte à “descoberta dos segredos dos oceanos”, por mares de testes ao conhecimento, uma prova de orientação, uma batalha naval e até um monstro ameaçador.

A sessão dura uma hora, custa 18€ e inclui a visita livre ao aquário e respectivas exposições, logo a seguir. A experiência, recomendada a famílias com crianças entre os cinco e 12 anos, está disponível em vários horários, alguns já esgotados. A compra é feita exclusivamente online.