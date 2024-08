Cardi B anuncia terceira gravidez no dia após pedir o divórcio de Offset

Era a crónica de uma morte anunciada. Há vários meses que se falava de um possível divórcio de Cardi B e Offset e a notícia foi confirmada nesta semana, com a rapper a dar entrada com o processo em tribunal. Um dia depois, nesta quinta-feira, a artista revelou que está grávida do terceiro filho. “Com cada final, vem um novo começo”, escreveu no Instagram.

Tudo leva a crer que o rapper Offset será o pai deste novo bebé. O casal tem dois filhos: Kulture Kiar e Wave Set. O terceiro nascerá com os pais divorciados, uma vez que a separação é agora oficial, depois de inúmeras crises que chegaram ao conhecimento público e traições por parte de Offset, em que a rapper, cujo nome oficial é Belcalis Marlenis Almánzar, anunciava o divórcio. A última vez que o fez foi em Dezembro de 2023, numa publicação de Instagram, quando disse estar “solteira há algum tempo”.

Em Setembro de 2020, Cardi B chegou a submeter o processo de divórcio, mas voltou atrás com a decisão. Depois da reconciliação, em 2021, tiveram o segundo filho. Desta vez, contudo, a revista People e o Page Six garantem que a decisão não é precipitada, “nem se baseia em rumores de traição” e é ponderada desde “há muito tempo”.

De acordo com fontes próximas do casal, Cardi B pretende obter a guarda dos dois filhos e quer manter uma postura mais discreta, já que, em Dezembro passado, revelou detalhes da vida íntima, nas redes sociais. “A resposta para voltarmos não é uma óptima noite no clube e uma noite de sexo. Temos de trabalhar nas nossas merdas, temos de trabalhar na nossa comunicação, há coisas que ele tem de trabalhar, coisas que eu tenho de trabalhar”, escreveu. E prometeu: “Não quero continuar com esse ciclo.”

A reconciliação terá acontecido uma vez mais, antes da ruptura oficial, na qual diz que o novo bebé é um apoio para viver esta nova fase. “Trouxeste-me mais amor, mais vida e, acima de tudo, renovaste o meu poder! Lembraste-me que posso ter tudo! Lembraste-me que nunca tenho de escolher entre a vida, o amor e a minha paixão”, declarou na legenda da fotografia onde surge a abraçar a barriga de grávida no topo de um arranha-céus.

O bebé foi, garante, “o incentivo” para o que tinha de fazer ─ sem nunca se referir directamente ao divórcio. “Assim é muito mais fácil enfrentar as reviravoltas e os revezes da vida. Tu, o teu irmão e a tua irmã mostraram-me que vale a pena continuar”, terminou.

Cardi B e Offset conheceram-se em 2016 em estúdio e casaram-se no ano seguinte, depois de um mediático pedido de casamento num concerto em Filadélfia. Logo nesse ano surgiram as primeiras imagens do rapper com outras mulheres, ainda que a noiva tenha saído em sua defesa. Em Abril de 2018, a artista de I like it anunciou a gravidez e, três meses depois, nascia a primeira filha, Kulture Kiari.

A segunda gravidez da rapper de 31 anos foi anunciada em palco, em Junho de 2021, apenas dois meses antes do nascimento do segundo filho, Wave Set. Além das duas crianças com Cardi B, Offset (ou Kiari Kendrell Cephustem) tem mais quatro filhos, fruto de relações anteriores.