Norte de Portugal e Galiza unem-se para promover eurorregião como destino turístico único e sustentável

As regiões do Porto e Norte de Portugal e da Galiza, em Espanha, apresentaram esta quinta-feira, em Vigo, o Cluster Tur, um projecto que visa unir forças nesta eurorregião para promover produtos turísticos comuns e desenvolver uma estratégia conjunta como destino turístico único e sustentável.

Entre os principais produtos em comuns estão o enoturismo, em torno da casta Alvarinho, os Caminhos de Santiago, a gastronomia e o património cultural, enumerou à Lusa Luís Pedro Martins, presidente da Turismo do Porto e Norte de Portugal (TPNP), presente na apresentação do projecto europeu ClusterTur Galiza-Norte de Portugal.

O ClusterTur, cuja apresentação decorreu no Museu do Mar da Galiza, em Vigo, pretende ajudar a distribuir melhor os turistas pela região no Norte de Portugal e beneficiar os subdestinos Minho e Trás-os-Montes, observou Luís Pedro Martins, acrescentando que o projecto vai também permitir "retirar pressão turística à Área Metropolitana do Porto".

A iniciativa incide sobre a actividade turística em dois pressupostos: um é a criação de produto transfronteiriço que potencie os recursos culturais e patrimoniais existentes nas duas regiões; o segundo é o mapeamento e captação de agentes do sector de turismo com vista à comercialização do produto da eurorregião.

"O que estamos a fazer, com o apoio da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR-Norte) e da Junta da Galiza, é perceber que há um conjunto de produtos turísticos, nomadamente em torno do enoturismo, que nos poderiam permitir promover em conjunto e estruturar rotas em conjunto", explicou Luís Pedro Martins. Este projecto abre uma nova porta de entrada de turistas de forma sistemática na região Norte de Portugal, beneficiando do fluxo que chega pela Galiza, designadamente de Madrid.

O ClusterTur pretende captar "mercados de alto rendimento", como é o caso dos mercados norte-americano, canadiano, brasileiro e até da Ásia Pacífica. "Irmos em conjunto significa que vamos com mais escala, vamos com mais força, sabendo que estes mercados [de alto rendimento], quando se deslocam para a Europa, precisamente por serem mercados de longa distância, não se querem limitar apenas a um país (...). E nós, ao fazermos este produto, estamos a apresentar-lhes um destino e dois países", explicou Luís Pedro Martins.

Entre as principais linhas de acção está a elaboração de uma "estratégia conjunta para desenvolver até 2030, identificando os recursos e os produtos estratégicos com maior potencial de internacionalização, promovendo a eurorregião como um destino sustentável e articular iniciativas que acrescentem valor aos Caminhos de Santiago", lê-se na nota de imprensa entregue hoje aos jornalistas presentes na cerimónia de apresentação do projecto.

O ClusterTur é um dos cinco projectos do Programa de Cooperação Transfronteiriço Interreg Espanha-Portugal (POCTEP) que visam unir sinergias entre os dois lados da fronteira. A iniciativa é orçada em 700 mil euros, sendo que 520 mil são oriundos de fundos europeus.