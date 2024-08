7 dias, 7 fugas: dos jardins urbanos aos brindes raianos, é provar e relaxar

Domingos de quebrar o gelo

O Somersby Out Jazz anda novamente a ocupar um relvado de Oeiras por mês, com uma tríade de “música, natureza e descontracção” que promete “refrescar as tardes de domingo” e, para quem suspira por férias, “ser um quebra-gelo do mood antecipado das segundas-feiras”, lê-se na nota de intenções.

Depois de ter passado pelo Parque dos Poetas, pela Quinta Real de Caxias e por Miraflores, esta 18.ª edição elege para Agosto um novo poiso: o Parque Urbano do Jamor.

Venham daí essas tardes passadas na companhia da família (patudos incluídos, desde que com trela), de amigos e da música servida por Tinim e Yvu (dia 4), Marwan e Colorao Som Sistema (11), Luís Vicente Trio e Ketzal (18) e Duarte Ventura Quinteto e Hélder Russo (25).

Próxima paragem: jardins do Palácio Marquês de Pombal, em Setembro. Sempre das 17h ao ocaso e com entrada livre.

Convite para um casamento real

O município alto-alentejano de Marvão dá as mãos ao de Valência de Alcântara (Espanha) ao endereçar um convite para presenciar a aliança entre D. Manuel I, O Venturoso, e a infanta Isabel de Castela e Aragão. Estamos em 1497 – ou assim parece. Ali está a decorrer, de 1 a 4 de Agosto, o 19.º Festival Transfronteiriço Boda Régia, com direito a mercado, artes, danças, jogos e desfiles da época.

Mas o momento mais aguardado é mesmo De Amor, Justiça e Conveniência, a peça teatral que reconstitui o casório. Escrita e encenada por Javier Uriarte, pode ser vista sábado e domingo, às 22h, do outro lado da fronteira, na Igreja de Rocamador.

Foto Festival Transfronteiriço Boda Régia DR

A música que alaga o sol-pôr

No Parque da Devesa (Vila Nova de Famalicão), o pôr-do-sol junto ao lago torna-se ainda mais especial em Agosto, com a aparição do Devesa Sunset e seus concertos relaxantes, para escutar à sexta-feira, pelas 19h, gratuitamente.

O tom inaugural vai de De Sombra a Sombra, em harmonia com o título do auspicioso álbum de estreia da primeira convidada, Milhanas. Daqui a uma semana, ouve-se indie-folk trazida pelos londrinos Flyte; nas seguintes, o caldeirão de Gente preparado pela cabo-verdiana Nancy Vieira (dia 16) e o optimismo do açoriano Cristovám, autor da canção-fenómeno da pandemia Andrà tutto bene (dia 23).

Castelos (e muito mais) de areia

Aqui, uma rainha. Ali, um faraó. Acolá estão Obélix, Ronaldo e o Papa a andar de lambreta. Também se avista o faroeste. E uma Torre Eiffel. Tudo feito com milhões de grãos de areia.

Erigida a partir das mesmas areias que outrora sustentaram o Fiesa - Festival Internacional de Escultura em Areia, a Sand City marca o horizonte de Lagoa com os créditos de “maior parque de esculturas de areia do mundo”. São 120, espraiadas por cinco hectares e concebidas por 60 artistas. Miúdos e graúdos também podem dar à pá e esculpir o que lhes vai na imaginação, numa dome para esse efeito.

Embarcar nesta Viagem ao Mundo em Areia – tema da exposição – custa 11,90€, ficando a 5,90€ para crianças dos seis aos 12 anos e gratuito até aos cinco. Seniores pagam 9,50€. Está aberta todos os dias, das 10h às 23h.

Sand City DR Sand City DR Sand City DR Sand City DR Sand City DR Fotogaleria Sand City DR

Tão artesanal como um jardim de cerveja

“Algo de bom está a fermentar!” A dica vem do Parque João José da Luz (Jardim Grande), que está em preparativos para a segunda edição do festival Beer Garden Castelo de Vide, marcada para 8 a 10 de Agosto.

Dois Corvos, Sovina, Mania, Vadia, Musa, Epicura, Fermentage, Rima, Censurada, Invisible Brewery e a anfitriã Barona fornecem os sabores ao grande brinde à cultura cervejeira. Este ano, entram também em cena uma banca de sidras e um espaço de cocktails com cerveja, com curadoria, respectivamente, do portuense Celta Endovélico e do lisboeta Balzac.

O festival passa ainda por provas comentadas, street food (com a gastronomia regional em destaque), artesanato local, arruadas, animação de rua, concertos, DJ sets, treinos desportivos e sessões de ioga. A entrada é livre; a degustação requer o copo oficial do evento, no valor de 3€.

Foto A cerveja Barona é a anfitriã do Beer Garden Castelo de Vide DR

De palato bio-arrebitado

Está posta a mesa para “a maior concentração de sempre de chefs de todo o país”: mais de 50, entre emergentes e experientes (alguns com estrelas Michelin), cozinham “pratos únicos, sob o signo da biodiversidade e da sustentabilidade”, lê-se na carta do Arrebita Idanha Bio.

Começaram a chegar à vila raiana de Idanha-a-Nova a 26 de Julho e só partem a 4 de Agosto. O elenco dos próximos dias inclui nomes como Ljubomir Stanisic, André Cruz, Marlene Vieira, Pedro Pena Bastos ou Duda Ferreira.

Prometem enaltecer a gastronomia da região, sem impedir a entrada de aromas de outras paragens. O que importa é garantir a certificação biológica – que torna o evento único a nível nacional – e não restringir a criatividade. Os pratos, em formato de street food, custam 7€, e estão à prova no recinto da 24.ª Feira Raiana.

Novas Cartografias à rua

Há um novo festival de artes performativas na agenda. É Vila Verde que o vê nascer, entre 7 e 10 de Agosto. Baptizado de Cartografias, é obra da companhia Momento - Artistas Independentes, tem direcção artística de Diogo Freitas e sai à rua com quatro espectáculos de teatro e circo contemporâneo. Há um por dia (às 21h) e são todos gratuitos.

Logo para começar, uma estreia: Comum, criação comunitária com elenco local, para ver na Praia Fluvial do Faial. Depois, vem o novo Enredo do acrobata David David, uma instalação aérea sobre “estados de restrição física”, a desenrolar-se na Praça de Lomar. A seguir, entra em cena a E-nxada da Erva Daninha, “uma alusão poética ao trabalho da terra”, na Praça de Santo António. Por fim, o Pico de Regalados é palco da Província da companhia anfitriã, “uma homenagem ao Minho e às suas mulheres”.