As imagens dos portugueses que já passaram por Paris 2024

São 73 atletas em 15 modalidades diferentes que compõem a missão olímpica portuguesa para Paris 2024. Os Jogos Olímpicos começaram a 26 de Julho e, por isso, muitos dos portugueses já cumpriram a sua missão.

Do surf ao skate, do triatlo ao tiro com armas de caça, a missão olímpica é multifacetada e participou em provas na água, em terra e até no ar, como pudemos ver com as acrobacias de Filipa Martins.

Portugal tem, para já, uma medalha de bronze, conseguida por Patrícia Sampaio na modalidade de Judo, prova dos -78kg. O judo tem um historial de trazer felicidade aos portugueses. Em 2000, nos jogos de Sidney, Nuno Delgado trouxe o "bronze". O mesmo aconteceu com Telma Monteiro no Rio em 2016 e Jorge Fonseca em Tóquio 2020.

Ao nível dos diplomas olímpicos, reservado aos oito primeiros, os portugueses já conseguiram quatro. Nelson Oliveira atingiu a sétima posição no contra-relógio individual no ciclismo de pista. Vasco Vilaça e Ricardo Batista conseguiram o quinto e sexto lugar, respectivamente, na prova de triatlo. Inês Barros, da modalidade de tiro e prova de fosso olímpico, conseguiu o oitavo lugar.

Os portugueses continuarão a lutar pelas medalhas, diplomas e sonhos até 11 de Agosto, o final dos Jogos Olímpicos.