O que é que tem quatro patas, um coração enorme e uma vida toda pela frente?

Está a planear ter um animal de companhia? Ou está um passo mais à frente e está a aproximar-se o dia de o ir buscar? Trazer o seu novo companheiro para casa é um marco no início daquela que será a relação de ambos. É importante planear com antecedência e ter a certeza de que tem tudo aquilo de que necessita para o receber.

Se o seu melhor amigo de quatro patas for um cão

Incluir um cão na família traz consigo muita responsabilidade. Em primeiro lugar por se tratar de um animal que, principalmente numa fase inicial, requer muita atenção e cuidados, tempo para passeios e brincadeiras. Os primeiros dias na nova casa são fundamentais, sendo o ponto de partida para a amizade de uma vida. Assim, talvez seja mais prático para os dois se reservar uns dias para ficar em casa para que a transição seja mais tranquila. É sabido que os novos cheiros e estímulos são, geralmente, uma fonte de stress para eles e, assim, torna-se essencial que o ambiente seja calmo e sereno nesta primeira etapa. A criação de uma rotina pode ajudar bastante, seja com horários para as refeições, para descansar, ou para os passeios, bem como visitas regulares ao médico veterinário, que poderá dar os melhores conselhos em diferentes aspectos do desenvolvimento.

Dicas essenciais para acolher o seu novo cão

A chegada de um cão ao lar é um momento de grande alegria e expectativa. Para garantir que o seu novo amigo se sente confortável e seguro, é importante preparar a casa para o receber. E há várias dicas que deve ter em conta:

Saber o que escolher Foto São já mais de 50 anos de uma história que tem sido escrita em prol dos nossos animais de companhia e as suas fórmulas são desenvolvidas por especialistas em nutrição, seguindo sempre um critério científico. Na Royal Canin, os ingredientes são seleccionados com base nos seus benefícios nutricionais e digestibilidade, bem como na segurança, qualidade e pegada ambiental. Há opções para cada animal, de acordo com as suas necessidades e fases de vida.

Prepare o "Ninho": Antes de mais nada, prepare um espaço que será só dele. Certifique-se que tem uma cama confortável, tigelas para água e comida, e brinquedos que sejam seguros e estimulantes. Lembre-se de que o cão precisará de uma coleira ou peitoral para os passeios.

Antes de mais nada, prepare um espaço que será só dele. Certifique-se que tem uma cama confortável, tigelas para água e comida, e brinquedos que sejam seguros e estimulantes. Lembre-se de que o cão precisará de uma coleira ou peitoral para os passeios. Nutrição Adequada: A alimentação é um pilar fundamental para a saúde do seu cão. Opte por um alimento completo que seja apropriado para esta fase de crescimento, com todos os nutrientes necessários em proporções equilibradas.

A alimentação é um pilar fundamental para a saúde do seu cão. Opte por um alimento completo que seja apropriado para esta fase de crescimento, com todos os nutrientes necessários em proporções equilibradas. Adaptação das Refeições: Nas primeiras semanas após o desmame, o cachorro deve ter até quatro refeições diárias. À medida que cresce, esse número deve ser reduzido para duas refeições quando estiver quase a terminar a sua fase de crescimento.

Agora é a vez dos gatos

Ainda que os gatos sejam, por norma, animais mais independentes do que os cães, isso não significa que os cuidados para a sua chegada não devam ser redobrados. Coisas que não podem faltar: uma divisão da casa para a cama, as tigelas de comida e água, a caixa de areia e os brinquedos; uma transportadora para a viagem e uma consulta de check-up marcada para poucos dias depois da adopção. Assim como com os cães, reservar uns dias livres para estar em casa com o novo membro pode ser fundamental para a sua integração. A sua presença vai permitir que o animal se habitue à nova família, à nova casa, e estimular a socialização - nunca descurando do espaço para que ele se sinta confortável para explorar de forma autónoma o ambiente.

Com uma filosofia nutricional que dá prioridade à saúde e sustentabilidade, na Royal Canin o trabalho foi pensado para contribuir para a saúde dos gatos e cães através de uma nutrição adaptada, baseada na observação, na ciência e na inovação constante.

Já na alimentação, importa ter em mente que os gatos são mais sensíveis neste campo do que os cães. Entre as quatro e as oito semanas estão preparados para o desmame e aqui os alimentos devem ter uma textura muito macia, para ajudar na transição para os sólidos. Já no primeiro ano, precisam de um alimento de fácil digestão e concebido especialmente para o seu crescimento, uma vez que o seu aparelho digestivo e sistema imunitário ainda estão em fase de desenvolvimento. Sensíveis a odores e texturas, conseguem ser bastante exigentes no que toca a comida. As fórmulas Royal Canin para gatos são de elevada digestibilidade para ajudar a evitar problemas gastrointestinais e auxiliar na absorção de nutrientes, podendo ser um grande aliado na hora de satisfazer as preferências do seu gato.

Tudo preparado? Então é a altura de relaxar. Seja qual for o animal que vá passar a fazer parte da sua família, saiba que nada o poderá receber melhor do que o seu amor incondicional.