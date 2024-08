Prestação de crédito à habitação de 150 mil euros continua acima de 750 euros

As taxas Euribor voltaram a descer em Julho, mas o ritmo de correcção face aos máximos atingidos no ano passado continua lento, mantendo as prestações dos empréstimos associados a estas taxas em valor ainda elevado. Nos contratos a rever em Agosto, com a média do mês anterior, as descidas serão modestas, à excepção dos que estão indexados à taxa a 12 meses, que reflectirão a queda acumulada desde Julho de 2023, quando atingiu o valor mais alto (embora repetido em Setembro seguinte).

