Digi compra Nowo por 150 milhões

A operadora romena Digi, controlada pelo empresário Zoltan Teszari, anunciou esta sexta-feira a compra da Nowo Communications ao grupo britânico Lorca (Orange e MásMóvil) por 150 milhões de euros.

A Nowo é a quarta maior operadora do mercado português e tinha sido alvo de uma oferta de aquisição pela Vodafone que foi entretanto chumbada pela Autoridade da Concorrência por potenciar eventuais barreiras à concorrência e poder impulsionar preços. A Nowo tem 270 mil clientes móveis e 130 mil fixos.

Já a Digi está a entrar no mercado português, tendo adquirido licença para operar no 5G em Portugal. A sua oferta comercial deverá estar disponível até ao final do ano, uma obrigação que decorre do leilão 5G. E é vista com bons olhos pela Autoridade da Concorrência pelo efeito positivo que pode ter no mercado de telecomunicações, numa perspectiva de maior concorrência e descida dos preços para os clientes. Com a compra da Nowo, a Digi assume os contratos de conteúdos, base de clientes e acordos de interoperabilidade da operadora.

Tanto a Digi como a Nowo têm licenças 5G, pelo que poderá ter de haver a libertação de algumas frequências. A operação terá ainda de passar nos reguladores da concorrência e das telecomunicações.