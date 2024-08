Banco Montepio passa de prejuízo para lucros de 68,7 milhões

A margem financeira aumentou 2,2%, para 198,6 milhões de euros no primeiro semestre do ano.

O Banco Montepio teve lucros de 68,7 milhões de euros no primeiro semestre, recuperando dos prejuízos de 48,3 milhões de euros registados no mesmo período do ano passado, foi hoje comunicado ao mercado.

De acordo com o comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) esta manhã, esta evolução homóloga é “consubstanciada no incremento do produto bancário (+11,1% em termos homólogos) e na redução das imparidades e provisões (-11,6% em termos homólogos)”.

Por sua vez, a margem financeira, que resulta da diferença entre os juros cobrados nos créditos e os juros pagos nos depósitos, aumentou 2,2%, para 198,6 milhões de euros.