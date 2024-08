Lorène Bazolo eliminada dos 100 metros, mas agora está focada nos 200

A atleta portuguesa Lorène Bazolo disse esta sexta-feira que acreditava na presença nas meias-finais dos 100 metros dos Jogos Olímpicos Paris 2024, mas o afastamento não lhe tirou o foco para os 200, que arrancam no domingo.

"O meu objectivo era tentar passar à fase seguinte e tinha todas as capacidades para conseguir, não deu, não vou dizer que falhou alguma coisa, mas as circunstâncias deram esta marca e não consegui passar, não me vou lamentar muito", disse, no final, a atleta, que foi quinta classificada na primeira série, com 11,38 segundos, quando se apuravam as três primeiras de cada uma das oito séries, mais os três melhores resultados.

Bazolo, de 41 anos, disse ainda não querer perder muito tempo a analisar esta prova, uma vez que está já focada nos 200 metros.

"O objectivo foi sempre o mesmo, não é porque os 100 correram mal que eu vou ficar triste ou desesperada, não é o tempo para isso. Bola para a frente, estou focada nos 200 e vou dar o meu melhor para conseguir passar para a outra fase. Sinto que tenho capacidade e vou tentar dar mesmo tudo", afirmou a atleta do Sporting, que cumpre a sua quarta presença em Jogos, depois de ter participado nos 100 e 200 metros de Tóquio 2020, Rio 2016 e Londres 2012.

A corredora, de origem congolesa, disputa já no próximo domingo as eliminatórias dos 200 metros. Esta prova está prevista para as 10h55 locais (09h55 em Lisboa).