Isaac Nader descontente, apesar de ter garantido “meias” dos 1500 metros

O atleta português Isaac Nader mostrou-se descontente com a sua prova dos 1500 metros desta sexta-feira nos Jogos Olímpicos Paris 2024, apesar de ter garantido as meias-finais, ao ser sexto na segunda série da primeira ronda de qualificação.

"Saí na pista 1 e, como alguns atletas acabaram por me 'engolir' um bocadito na corrida, tentei tacticamente sair para ir buscar um pouco a corrida. Tacticamente foi horrível, foi uma corrida muito má da minha parte, felizmente tenho qualidades para passar tranquilamente. Saio um bocadinho mais desgastado do que era suposto, mas não caí, graças a Deus, isso era também importante", afirmou no final.

Nader, que ficou colocado na segunda de três séries da primeira eliminatória, foi sexto, com o tempo de 3.35,44 minutos, numa prova ganha pelo etíope Ermias Girma, em 3.35,21.

O português disse ter estado sempre tranquilo e confiante em seguir em frente sem ter de passar pela repescagem, que será disputada no sábado por todos os atletas que ficaram fora dos seis primeiros nas três séries.

"Sempre estive tranquilo nesse sentido, porque confio muito em mim. Estou na minha melhor forma neste momento, não tenho nenhuma dúvida disso, e espero estar na final. Espero não, vou estar certamente a lutar pelo melhor possível", acrescentou o atleta natural de Faro, revelando-se convicto de uma presença na corrida decisiva.

O atleta do Benfica, que seguiu directamente para as meias-finais, agendadas para as 21h10 locais (20h10 em Lisboa) de domingo, reforçou a sua crença de estar na final, mas não desvalorizou o nível da prova.

"É muito difícil, e há que lidar com isso, há que estar muito bem. Estou na melhor forma da minha vida, disso tenho a certeza, e acredito que vou passar à final. É essa a esperança e também sendo à tarde, é um bocadito mais fácil", finalizou Nader.

Caso se apure para a final, o atleta, estreante em Jogos Olímpicos e quarto nos Mundiais de pista coberta deste ano, que decorreram em Glasgow, disputará a corrida decisiva às 20h50 locais (19h50 em Lisboa) de terça-feira.