Gabriel Albuquerque está na luta pelas medalhas em Paris

Quinto classificado entre os 16 melhores do mundo. Foi assim que Gabriel Albuquerque garantiu nesta sexta-feira o apuramento para a final da ginástica de trampolim, nos Jogos Olímpicos.

Em Paris, na qualificação, Gabriel Albuquerque foi embalado pelo muito apoio na Arena Bercy – apenas o atleta francês teve mais apoio.

No primeiro exercício, o jovem de 18 anos apostou no equilíbrio entre risco e segurança – não foi dos que arriscaram mais na dificuldade, mas também não se “cortou”. Foi o sétimo com exercício mais difícil à partida e fê-lo bem feito.

Os dez saltos previstos no exercício foram “certinhos”, sem grandes desvios do centro – apenas uma correcção a meio da rotina –, e os sorrisos do treinador, no final da prova, mostravam a satisfação com o desempenho.

O desempenho insuficiente dos adversários garantiram que o português nem precisasse da segunda tentativa para ir à luta das medalhas.

Garantiu, assim, a presença na final que começa a partir das 18h50, mais uma hora em Paris.