Retrato de senhora no seu século: Elizabeth Taylor

Elizabeth Taylor ganhou o seu primeiro Óscar em 1961 com O Número do Amor (Butterfield 8, no original). Subiu ao palco, na cerimónia que nesse ano se realizou no Civic Auditorium de Santa Monica, na Califórnia, amparada pelo marido, Eddie Fisher. Sussurrou um "thank you" como se tivesse acabado de correr a maratona e, à beira de se esvair, não quisesse parecer ingrata para com a oferta de renascimento. Na garganta era visível ainda a marca da traqueotomia a que fora submetida meses antes e que lhe permitira respirar durante uma grave pneumonia.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt