Cinco festivais de música a não perder neste Verão

Neste episódio especial do P24, Daniel Dias, jornalista de cultura do PÚBLICO, dá-nos cinco sugestões de festivais de música para visitarmos neste Verão.

Verão é tempo de praia, passeios, mas também de parar para ouvir boa música. E se alguns dos maiores festivais de Verão já passaram, ainda há bons eventos para aproveitar nos meses de Agosto e Setembro.

Por isso, neste episódio especial, o Daniel Dias, jornalista de cultura do PÚBLICO, dá-nos cinco sugestões de festivais de música para visitarmos nas próximas semanas.

As sugestões não vão ficar por aqui: ao longo do mês de Agosto, o P24 dedica alguns episódios a temas do Ípsilon, o suplemento de cultura do PÚBLICO, e da Fugas, que se dedica a viagens e gastronomia.

Siga o podcast P24 e receba cada episódio logo de manhã no Spotify, na Apple Podcasts, ou noutras aplicações para podcasts.​ Conheça os podcasts do PÚBLICO em publico.pt/podcasts. Tem uma ideia ou sugestão? Envie um email para podcasts@publico.pt.