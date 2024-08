Professores dizem-se pouco reconhecidos: mais de 16% desejam aposentar-se antecipadamente

Inquérito da FNE a mais de 3500 docentes concluiu que preocupação com indisciplina na sala de aula está a aumentar e que 80% dos professores discordam da utilização dos telemóveis no recreio

Gostam de dar aulas, mas sentem-se pouco valorizados quer na remuneração, quer na carreira e mesmo na imagem que a sociedade tem do seu trabalho. Quase 88% dos professores que participaram num inquérito da Federação Nacional da Educação (FNE) consideram que o reconhecimento social da sua profissão é negativo. Em linhas gerais, a “maioria dos educadores e dos professores portugueses gostam da sua profissão, desejam continuar a trabalhar como docentes, por ser o que gostam de fazer, mas sentem que a sociedade não tem um reconhecimento positivo do seu trabalho, e consideram ainda que não têm uma remuneração que corresponda ao nível das qualificações e competências que lhes são exigidas”. Dentro da escola, preocupam-se com o excesso de trabalho administrativo e assinalam um receio crescente com a indisciplina dos alunos.