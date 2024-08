Rentrée política entre a festa na rua e as academias para mobilizar jovens

Num cenário político completamente diferente do que se vivia na rentrée do ano passado, são os sociais-democratas que voltam a dar o pontapé de saída com a Festa do Pontal, a 14 de Agosto, no extremo nascente do chamado calçadão de Quarteira. Na semana seguinte, rumam ao Algarve os liberais, que agora assentam arraial também em Quarteira, e o Chega, em Olhão. Os comunistas, que há vários anos costumam passar pelo Sul para uma sardinhada a meio de Agosto, vão andar pelo Alentejo e cintura industrial do Tejo antes da incontornável Festa do Avante!, no Seixal, no primeiro fim-de-semana de Setembro.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt