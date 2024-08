Com Costa fora da corrida, Guterres é o nome preferido para Belém

Com António Costa fora do lote de presidenciáveis, o atual secretário-geral das Nações Unidas lidera, destacado, as preferências dos portugueses para a sucessão de Marcelo Rebelo de Sousa.

António Guterres é o nome preferido pelos portugueses para suceder a Marcelo Rebelo de Sousa em Belém. Com a saída de António Costa do lote de presidenciáveis – o antigo primeiro-ministro vai assumir a presidência do Conselho Europeu a 1 de Dezembro – o actual secretário-geral das Nações Unidas surge como o líder destacado para as presidenciais de 2026, de acordo com o barómetro da Intercampus para o Jornal de Negócios (acesso pago), Correio da Manhã e CMTV.

Guterres recolhe 19,3% das preferências dos inquiridos, assumindo o lugar de favorito que já coube anteriormente a António Costa. Na segunda posição, mas a uma significativa distância, surge o ex-primeiro-ministro Pedro Passos Coelho, escolhido por 14,1%. O antigo líder social-democrata é o nome, à direita, que reúne maior apoio.

Segue-se André Ventura, líder do Chega, com 11,4% e o Almirante Gouveia e Melo, actual chefe do Estado Maior da Armada, que recolhe 9,4% das preferências, surgindo agora na quarta posição, depois de ter chegado a liderar as preferências dos inquiridos.

Já o barómetro relativo às intenções de voto nos partidos mostra que não houve alterações ao longo do último mês, com a Aliança Democrática a manter-se à frente, mas em situação de empate técnico com os socialistas.

A sondagem da Intercampus foi realizada entre 19 e 26 de Julho de 2024, com base em 609 entrevistas a eleitores recenseados com 18 e mais anos de idade. A margem de erro é de 4%, para um intervalo de confiança de 95% e a taxa de resposta obtida foi de 61,2%.