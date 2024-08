Selfie histórica une atletas da Coreia do Norte e do Sul no pódio olímpico

Uma imagem de um grupo de atletas de ténis de mesa a posar para uma selfie no pódio olímpico tem o poder de correr a internet quando os jogadores em questão fazem parte de dois países divididos. Nesta quarta-feira, a Coreia do Sul ganhou o bronze e a Coreia do Norte a prata nas duplas mistas de ténis de mesa e o sul-coreano Lim Jong-hoon comemorou a ocasião: pegou no telemóvel e tirou uma selfie, momento que por sua vez foi testemunhado por vários fotógrafos que assistiam à condecoração dos atletas.

Os chineses Wang Chuqin e Sun Yingsha ganharam o ouro, Ri Jong Sik e Kim Kum Yong, da Coreia do Norte, conquistaram a prata, e Lim Jonghoon e Shin Yubin, da Coreia do Sul, ficaram com o bronze.

"Eu parabenizei-os quando foram apresentados como medalhistas de prata", disse Lim aos meios de comunicação sul-coreanos, após a cerimónia de entrega das medalhas. As emissoras sul-coreanas, descreve o canal francês France 24, exibiram repetidamente vídeos do momento, com muitos comentadores a reflectirem sobre o significado deste "raro momento de união" que transmite o "verdadeiro espírito dos jogos". Uma das imagens do momento foi publicada na conta oficial dos jogos no Instagram.

Ocasionalmente, as duas Coreias formaram equipas unificadas em competições desportivas internacionais. Apesar das propostas para uma equipa unificada para os Jogos de Tóquio 2020, as relações desportivas acabaram por azedar. Esta foi, aliás, a primeira vez que a Coreia do Norte subiu ao pódio olímpico desde 2016, já que não enviou atletas para Tóquio por causa da pandemia de covid-19.

Nos últimos meses, as tensões na Península Coreana atingiram um novo pico devido aos milhares de balões carregados de lixo que Pyongyang enviou para a Coreia do Sul em resposta à "propaganda de Seul contra o líder norte-coreano".

O momento de diplomacia dos atletas aconteceu dias depois do começo infeliz dos Jogos Olímpicos para a delegação sul-coreana. Durante o desfile de atletas da cerimónia de abertura, um locutor erroneamente saudou a comitiva como representantes da República Popular Democrática da Coreia — também conhecida como Coreia do Norte. Os organizadores “pediram desculpas profundas" pelo erro.