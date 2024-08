A Vital Impacts tem bolsas para fotógrafos que amam o planeta

Ao longo do ano de 2023, dois fotógrafos desenvolveram, com bolsas atribuídas pela organização Vital Impacts, dois projectos focados na conservação ambiental e da vida selvagem. O mexicano Musuk Nolte, vencedor em 2023 de um prémio World Press Photo, dedicou-se ao registo, no Peru, das acções das comunidades locais no sentido da recuperação de técnicas ancestrais de cultivo e da plantação em massa de árvores conhecidas localmente por queñual, uma das mais resistentes ao frio em todo o mundo. Para fazê-lo, usufruiu da bolsa de 20 mil dólares (perto de 18500 euros).

A fotógrafa norte-americana Tailyr Irvine, a quem também foi atribuída uma bolsa em 2023, registou as vivências das comunidades nativas do território norte-americano, focando-se no processo institucional em curso que tem devolvido terras que foram, ilegalmente, retiradas aos nativos por parte do Estado.

A organização co-fundada pela fotógrafa da vida selvagem Ami Vitale renova, em 2024, o repto e abre o processo de candidatura para que outros fotógrafos possam desenvolver novos projectos, sob o mesmo mote da conservação ambiental e da vida selvagem. Nesta edição, porém, apenas um fotógrafo terá direito a uma bolsa de 20 mil dólares, abrindo espaço a que outros cinco possam receber bolsas de menor valor, neste caso, de cinco mil dólares (cerca de 4500 euros), para desenvolver projectos.

"As bolsas servem dois propósitos: encorajar e apoiar os fotógrafos que desejam dedicar-se a um projecto de longo termo e fomentar a colaboração dos mesmos com as comunidades locais que se dedicam aos esforços no sentido da conservação ambiental", lê-se no comunicado da organização. As candidaturas estão abertas até dia 15 de Setembro e, embora não sejam gratuitas, a Vital Impacts abre excepções para casos de comprovada dificuldade financeira.