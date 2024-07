Netanyahu está a defender Israel ou o seu próprio pescoço?

Quando um primeiro-ministro está dependente da continuação de uma guerra não só para se manter no cargo, mas também para se proteger de várias acusações judiciais que, no futuro, o poderão atirar para a prisão, deixa de ser possível responder à mais fundamental das perguntas: a estratégia que está a ser seguida na guerra serve os interesses gerais do país ou os interesses particulares do primeiro-ministro?

