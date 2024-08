Poluição dos aviões

Numa notícia do PÚBLICO de ontem, confirmamos que a poluição resultante do tráfego aéreo é a 3.ª maior causa de CO2 na atmosfera. Mas ficamos também a saber que a aviação na Europa actualmente só paga 15% (!?) do custo dessa poluição. Porquê este apoio público à aviação e, indirectamente, ao sector do turismo? Uns poluem (os que viajam), os outros (toda a população) arcam com os efeitos da poluição. O princípio do "poluidor pagador" tem de ser levado a sério e para todos os sectores. Os bilhetes de avião ficam mais caros? Seguramente, mas talvez isso ajude a controlar este turismo descontrolado assente em bilhetes de avião com um custo irrisório, que não pagam nem a poluição que provocam. Parece que só em 2026 é que os voos na Europa terão de incorporar a 100% estes custos indirectos e colaterais, com a poluição. Porquê só em 2026? Quem negociou/aprovou estas borlas ao sector da aviação/turismo com prejuízo da sociedade como um todo?

Fernando Vieira, Lisboa

Pedalar pelo futuro

Um leitor do PÚBLICO, na edição de ontem, sugere fiscalizar ciclistas em Lisboa. Em Lisboa, isso tornaria ainda mais difícil andar de bicicleta. Quem já tenha falado com um dinamarquês ou holandês sobre o assunto sabe que consideram um suicídio pedalar em Lisboa. A falta de condições para pedalar no dia-a-dia não incentiva o uso de bicicletas. Os problemas das ciclovias lisboetas estão há anos sem solução, e mostram flagrantemente que não há um plano sério de melhoramento. Tragam um holandês experiente para fazer e ensinar os portugueses a fazer e manter ciclovias. Fiscalizar ciclistas seria perseguir quem ousa querer outra cidade e forma de vida, quem respira fumo para o transformar num futuro em que todos respirem ar mais fresco.

Luís Lucas, Lisboa

Ainda a queda do BES e os "200 primos"

Já passaram dez anos sobre a Medida de Resolução do BES, de que resultaram perdas astronómicas da ordem dos 10 mil milhões de euros e que teria resultado em valores ainda mais astronómicos se a Medida não fosse aplicada e o banco tivesse pura e simplesmente falido. As causas deste desastre económico possivelmente começam no dia em que a família Espírito Santo retomou o controlo do banco. Quatro ramos da mesma família, a quem alguém já chamou a família dos “200 primos”, sem dinheiro ou sem vontade de dispor dos capitais próprios para assumir as necessidades de capital do banco, lançaram-se na aventura, não de capitalizar e robustecer o banco, mas de o usar para benefício próprio.

Todos com os melhores patrimónios imobiliários nas mais diversas paragens de todo o mundo, os melhores carros, as férias paradisíacas, as festas de sonho, os pagamentos de favores a pessoas realmente influentes, só poderiam dar no que deu. É bem verdade que à cabeça desta família estava Ricardo Salgado, mas não devemos esquecer que não esteve só. Sustentar os “200 primos” que lhe davam o poder de controlar o banco foi seguramente a causa deste descalabro que ninguém quis ver. Onde andam esses "200 primos", todos eles co-responsáveis pela queda do BES? Um, pelo que se lê hoje na imprensa, está a ser executado pelo Novo Banco por uma dívida de cerca de 6 mil euros…

Artur Rodrigues, Porto

Rápido e em força

A questão da habitação, em Portugal – como na Europa –, agravou-se nos últimos anos pelo aumento dos custos globais de construção – terrenos, materiais e mão-de-obra –, que, em paralelo com o aumento da procura por classes de maior poder económico (emigração qualificada) e uma legislação irrealista que afasta o interesse dos proprietários em colocar no mercado os seus bens dentro dos valores que a procura interna permite, leva a uma conclusão, para mim, evidente: só será resolvida pela acção do Estado, construindo ou dando apoios e estímulos para que outros (privados, cooperativas, câmaras municipais, etc.) o façam, proporcionando assim oferta dentro de preços comportáveis pela maioria da população.

Neste momento, o problema tem uma urgência e uma dimensão que são socialmente inaceitáveis e urge encontrar soluções rápidas que proporcionem, também, respostas rápidas, traduzidas em/por melhores e mais eficientes técnicas, processos e materiais de construção e em/por disponibilidades financeiras (PRR, etc.) e apoios ou incentivos fiscais para que se possa construir a baixo custo e a ‘boa velocidade’ garantindo a qualidade física e ambiental – nas vertentes arquitectónica e de baixa pegada ambiental – do construído.

Que a recentemente constituída Fundação da Construção possa ser um agente activo na procura destas soluções é o meu desejo. Na qualidade de engenheiro e de pai de arquitecto, a estas duas ‘classes’ envolvidas na investigação e no apoio ao sector da construção só posso esperar boas e rápidas soluções nas ‘artes’ que a eles competem.

Jorge Mónica, Parede

