O executivo tem margem para acomodar propostas da oposição, está até disposto a calibrar as suas ideias, mas não abdica de ter um excedente orçamental e não aceita “desvirtuar” o Programa do Governo.

O país entra hoje no mês nobre das férias de Verão: Agosto. Em Setembro, o tempo de todos os regressos, serão retomadas as negociações do Orçamento do Estado para 2025.