Irão quer um compromisso com os EUA, Israel parece querer impedir que isso aconteça

Assassínio de Haniyeh acontece horas depois da tomada de posse do novo Presidente iraniano, um reformista que prometeu negociar com os norte-americanos e diminuir as tensões regionais.

Não é a primeira vez que uma operação militar lançada por Israel aparenta ter como objectivo pôr em causa um possível entendimento entre o Irão e os Estados Unidos. Matar o líder máximo do Hamas quando este estava em Teerão, horas depois da tomada de posse do primeiro reformista a chegar à presidência iraniana em 20 anos, terá visado enfraquecer o movimento palestiniano e reafirmar o poder de Israel. Mas olhando para a política interna do Irão, do ponto de vista de quem aposte na estabilização regional, não podia haver pior momento e local para este ataque.