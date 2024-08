Estados Unidos e Rússia vão trocar prisioneiros, incluindo jornalista do Wall Street Journal

Os Estados Unidos e a Rússia estão prestes a realizar uma troca de prisioneiros na tarde desta quinta-feira, segundo noticia a BBC, que inclui a libertação pelos russos dos jornalistas Evan Gershkovich e Alsu Kurmasheva, assim como o ex-marine Paul Whelan, segundo noticia a imprensa norte-americana.

A troca de prisioneiros vai ser realizada em Ancara, capital da Turquia, onde um avião do governo russo já aterrou. De acordo com a Presidência turca, que terá ajudado a coordenar a troca, 26 prisioneiros de ambos lados serão libertados, incluindo cidadãos norte-americanos, russos, alemães, polacos, eslovenos, bielorrussos e noruegueses.

Dez dos prisioneiros, acrescenta a Presidência do país, vão ser enviados para a Rússia, enquanto 13 irão para a Alemanha e três irão para os Estados Unidos.

Evan Gershkovich, jornalista do jornal norte-americano Wall Street Journal, tinha sido detido na cidade russa de Ekaterinburg em Março do ano passado e tinha sido condenado a 16 anos de prisão no passado mês de Julho, acusado de tentar recolher informações militares confidenciais na Rússia.

Alsu Kurmasheva, jornalista com dupla nacionalidade russa e norte-americana da Radio Free Europe/Radio Liberty, tinha também sido condenada a seis anos e meio de prisão em Julho por espalhar "notícias falsas" sobre o exército russo relativamente à invasão russa da Ucrânia.

Já Whelan tinha sido detido em Dezembro de 2018, acusado de espionagem enquanto viajava pela Rússia com passaporte norte-americano e foi condenado a 16 anos de trabalhos forçados em 2020.

Um dos prisioneiros russos que será libertado, segundo o jornal alemão Der Spiegel, é Vadim Krasikov, condenado na Alemanha em 2021 por ter assassinado um rebelde tchecheno num parque na capital alemã de Berlim, aparentemente sob ordens russas. Esta manhã, o Presidente da Bielorrússia Alexander Lukashenko, aliado muito próximo da Rússia, decidiu perdoar Rico Krieger, cidadão alemão condenado à morte no país com acusações de terrorismo, uma possível moeda de troca para a libertação de Krasikov segundo a agência Reuters.