Cérebro dos atentados do 11 de Setembro declara-se culpado e pode evitar condenação à morte

Acusados quiseram trocar julgamento com pena de morte por sentença de prisão perpétua. Acordo teve como objectivo obter alguma “justiça” no caso.

O homem acusado de ser o cérebro por trás dos atentados do 11 de Setembro, Khalid Sheikh Mohammed, e dois dos seus cúmplices, detidos na prisão militar dos Estados Unidos na base naval de Guantánamo, em Cuba, concordaram em declarar-se culpados das acusações de conspiração e assassínio​, disse o Pentágono, sem entrar em detalhes sobre os acordos de confissão.

À agência Reuters, uma fonte conhecedora do caso revelou que os acordos envolveram confissões de culpa em troca de ser afastada a possibilidade de pena de morte. Também o jornal The New York Times escreve que os acusados quiseram evitar um julgamento com pena de morte, aceitando uma sentença de prisão perpétua, e que o acordo teve como objectivo conseguir alguma "justiça", particularmente para as famílias das quase 3000 pessoas que foram mortas nos ataques.

Mohammed é o recluso mais conhecido da principal prisão da “guerra ao terrorismo” dos Estados Unidos, que foi criada em 2002 pelo Presidente dos EUA, George W. Bush, para abrigar combatentes estrangeiros suspeitos após os atentados de 2001. Actualmente, a prisão alberga 30 pessoas, mas já chegou a atingir o pico de 800 reclusos.

É acusado de ser o mentor do plano para desviar aviões comerciais de passageiros e lançá-los contra o World Trade Center, em Nova Iorque, e contra o Pentágono. Mohammed, de 59 anos, é um engenheiro que estudou nos EUA e um assumido jihadista. Os procuradores dizem que apresentou o plano a Osama bin Laden em 1996 e ajudou a treinar alguns dos homens que seguiam a bordo dos aviões. Os ataques do 11 de Setembro mergulharam os Estados Unidos no que viria a tornar-se uma guerra de duas décadas no Afeganistão.

Os interrogatórios a que foi sujeito ao longo dos anos têm sido objecto de grande escrutínio. Um relatório de 2014 do Comité de Inteligência do Senado sobre o uso de afogamento e outras "técnicas avançadas de interrogatório" pela CIA afirmou que Mohammed foi afogado pelo menos 183 vezes.

Walid Bin Attash e Mustafa al-Hawsawi, dois outros detidos envolvidos nos ataques, também fizeram acordos, segundo um comunicado do Pentágono. Os três homens foram acusados em conjunto e julgados a 5 de Junho de 2008 e novamente a 5 de Maio de 2012. Hawsawi​ e Mohammed​ foram capturados juntos no Paquistão em Março de 2003 e mantidos em prisões secretas da CIA até a transferência para a base naval dos EUA em Guantánamo, em Setembro de 2006, para um eventual julgamento.

O líder republicano do Senado dos EUA, Mitch McConnell, condenou os acordos. "A única coisa pior do que negociar com terroristas é negociar com eles depois de estarem sob custódia", disse McConnell num comunicado, acusando a administração do Presidente democrata Joe Biden de "covardia diante do terror". Os três homens ainda terão de ser presentes a outro julgamento, mas, segundo o NYT, não antes do próximo ano.