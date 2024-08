A nova velocidade dos tempos: como compreender o que se passa no Médio Oriente e o que esperar no futuro

No seguimento do ataque não reivindicado ao Norte de Israel, no sábado, dia 27 de julho, o “barril de pólvora” que serve frequentemente de metáfora para caracterizar o Médio Oriente ficou mais próximo de explodir. O ataque foi na vila de Majdal Shams, nos Montes Golã anexados na década de 80, e vitimou 12 crianças e adolescentes de origem drusa que estavam a jogar futebol. O governo de Benjamin Netanyahu responsabiliza o grupo xiita libanês Hezbollah, que tem feito ataques contínuos na fronteira com Israel praticamente desde o início de outubro do ano passado. Os líderes do Hezbollah negam qualquer responsabilidade pelo acontecimento.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt