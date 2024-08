Cadáver de bebé encontrado em lixeira de Cascais

Um nado-morto foi encontrado, esta quinta-feira, na zona de triagem da Tratolixo, empresa de Tratamento de Resíduos Sólidos de Trajouce, no concelho de Cascais, distrito de Lisboa, disse à agência Lusa fonte do Comando Metropolitano da PSP de Lisboa e confirmou o PÚBLICO.

De acordo com a mesma fonte, o nado-morto foi encontrado por volta das 13h30, desconhecendo-se, para já, se é do sexo masculino ou feminino e qualquer outro pormenor quanto à origem e estado.

A PSP esteve a fazer o isolamento do local até à chegada da Polícia Judiciária (PJ), que está agora a investigar o caso. O corpo foi levado para um gabinete do Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses, no concelho de Cascais, indicou a PSP. Fonte da PJ disse ao PÚBLICO que ainda é cedo para prestar declarações sobre o caso.