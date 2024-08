Aleitamento materno: o alimento que dá vida

A Semana do Aleitamento Materno é uma oportunidade importante para apoiar e incentivar as mães a amamentarem seus filhos, além de promover políticas e práticas que facilitem o aleitamento materno.

A Semana Mundial do Aleitamento Materno é um evento anual que acontece em mais de 170 países em todo o mundo. Ela é celebrada na primeira semana de agosto com o objetivo de promover a importância do aleitamento materno para a saúde dos bebés e das suas mães, além de destacar os benefícios sociais, económicos e ambientais.

A amamentação exclusiva nos primeiros seis meses de vida do bebé, seguida da introdução de alimentos complementares até pelo menos os dois anos de idade, é recomendada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) como a melhor forma de alimentação para bebés e crianças pequenas. A Semana do Aleitamento Materno é uma oportunidade importante para apoiar e incentivar as mães a amamentarem seus filhos, além de promover políticas e práticas que facilitem o aleitamento materno em todo o mundo.

Em Portugal, os Enfermeiros Especialistas de Saúde Materna e Obstétrica, desempenham um papel fundamental na promoção do aleitamento materno, fornecendo educação, apoio prático, identificação e resolução de problemas, na promoção de políticas favoráveis ao aleitamento e na continuidade dos cuidados. A sua responsabilidade é garantir que as mães recebam o apoio de que precisam para uma experiência bem-sucedida de amamentação, beneficiando tanto a saúde dos bebés quanto das mães. O aleitamento materno é altamente recomendado pela OMS dado os inúmeros benefícios que traz para a saúde tanto do bebé como para a mulher, nomeadamente:

1. Nutrição Ideal para o Bebé

Fornece todos os nutrientes necessários nos primeiros meses de vida, contendo uma combinação perfeita de proteínas, carboidratos, gorduras, vitaminas e minerais essenciais para o crescimento e desenvolvimento saudável do bebé.

2. Proteção contra Doenças

O leite materno é rico em anticorpos e outros componentes do sistema imunológico que ajudam a proteger o bebé contra uma variedade de doenças.

3. Benefícios para a Saúde Materna

Ajuda o útero a voltar ao seu tamanho normal após o parto, reduzindo o risco de hemorragia pós-parto e promovendo a recuperação mais rápida. Além disso, o aleitamento materno está associado a um menor risco de certos tipos de cancro, como o cancro da mama e do ovário.

4. Vínculo Afetivo

O contato pele a pele durante a amamentação estimula a libertação de hormonas que promovem o apego e o amor entre mãe e filho, contribuindo para o desenvolvimento emocional saudável do bebé.

5. Sustentabilidade e Economia

O aleitamento materno é uma opção sustentável e económica. Não requer o uso de recursos naturais para produção, embalagem ou transporte, e é mais acessível para famílias de todas as condições socioeconómicas, eliminando os custos associados à compra de fórmulas infantis. É leite do dia, sempre na temperatura ideal e sem desperdícios.

A semana do aleitamento materno é uma oportunidade para sensibilizar a sociedade sobre a importância dessa prática e os desafios enfrentados pelas mães que optam por amamentar. Pode ser uma oportunidade para destacar a importância da criação de políticas que apoiem as mães que trabalham e desejam continuar a amamentar, como licença maternidade prolongada e espaços adequados para amamentação nos locais de trabalho, e para uma maior conscientização da sociedade da importância no apoio às mães no estímulo à prática da amamentação exclusiva, contribuindo assim para o bem-estar e desenvolvimento saudável das crianças e para a promoção da igualdade de género e saúde materna.

