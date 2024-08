Ex-Power Ranger procurado pela polícia depois de agredir homem de andarilho

Hector David Rivera está acusado de agressão, delito punível com até seis meses de prisão no estado de Idaho, EUA.

O actor Hector David Rivera, de 35 anos, ficou conhecido pelo papel de Green Ranger na série juvenil de acção real dos super-heróis Power Rangers Samurai. Só que, num vídeo captado, esta semana, do interior de um automóvel estacionado, o actor parece assumir antes o papel de vilão, empurrando um homem, que a polícia disse estar na casa dos 60 anos, que recorria à ajuda de um andarilho para caminhar, e que se vê a cair.

A seguir, ainda se observa o actor a dirigir-lhe algumas palavras, que não se ouvem (o vídeo, divulgado pela estação de televisão de Boise KTVB e outros meios de comunicação, não tem som), a entrar num SUV preto e a seguir viagem.

Agora, Rivera, que assume o nome artístico de Hector David Jr., é procurado em Nampa, Idaho, depois de, por causa do vídeo, ter sido identificado como o agressor de um homem num parque de estacionamento.

Carmen Boeger, porta-voz do Departamento de Polícia de Nampa, informou a existência de um mandado de captura e explicou que a disputa começou por causa de um lugar de estacionamento. As autoridades ressalvaram que o actor não foi acusado de crime pelo facto de a agressão não ter resultado em ferimentos.

A agressão é classificada como uma contra-ordenação no Idaho e é punível com até seis meses de prisão e uma multa de mil dólares (925 euros). Se do acto tivessem resultados ferimentos (ou se tivesse sido usada qualquer tipo de arma) teria sido classificada como agressão agravada, que constitui crime, punível com encarceramento na prisão estatal por um período de até cinco anos e multa de cinco mil dólares.

Além de ter sido o Green Samurai, entre 2011 a 2015, Rivera surge em filmes como Percy Jackson e os Ladrões do Olimpo (2010) ou, mais recentemente, Murder, Anyone?, de James Cullen Bressack.