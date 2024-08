O beijo “estranho” entre Macron e a ministra do Desporto continua a levantar questões

Pode ter sido um instante ou um mero cumprimento entre Emmanuel Macron e Amélie Oudéa-Castera, mas a Internet não perdoa — nem, neste caso, a imprensa tradicional. “Estranho” é como a revista Madame Figaro avalia o beijo entre o Presidente francês e a ministra do Desporto na cerimónia de abertura dos Jogos Olímpicos. Já o jornal Midi Libre define o cumprimento como ​um “ beijo ardente ”.

Apesar de o insólito já ter acontecido no final da semana passada, só nos últimos dias foram recuperadas as imagens captadas pelas agências de notícias e divulgadas pelos jornais franceses. As fotografias mostram Amélie Oudéa-Castera com uma mão em torno do pescoço de Macron e outra a agarrar o braço do Presidente francês, de olhos fechados, enquanto o beija na face, junto à linha do maxilar. O governante tem a cabeça caída, numa posição quase submissa, e uma mão no braço da ministra.

?????? EN IMAGES | Emmanuel Macron et Amélie Oudéa-Castéra après la cérémonie d’ouverture des JO de #Paris2024. pic.twitter.com/MyNR6KOJmW — Cerfia (@CerfiaFR) July 27, 2024

A primeira-dama, Brigitte Macron, e o primeiro-ministro, Gabriel Attal, estavam ao lado. Nas fotografias da AFP a circularem as redes sociais, Attal parece estar a desviar o olhar da cena, aparentemente incomodado. Até agora, nenhum dos intervenientes se pronunciou sobre o “estranho” beijo.

“As Olimpíadas criam laços”, escreve um utilizador francês no X. E, claro, explodiram os típicos memes a brincar com a situação inusitada, entre os quais um vídeo em que se vê Brigitte a caminhar apressadamente acompanhada de seguranças com a legenda: “Brigitte Macron quando viu Amélie Oudéa-Castéra a beijar Macron”. Outro utilizador comenta: “Pelo menos alguém que ama o seu patrão. É bom de ver.”

Brigitte Macron quand elle a vu Amélie Oudéa-Castéra, faire la bise à Macron... ???? pic.twitter.com/qh4ER0mlsM — Nigalee_AS ???? ?/?? (@Nigalee_AS) July 30, 2024

Emmanuel Macron e Amélie Oudéa-Castera têm ambos 46 anos e são casados há mais de 15. Ele casou-se com Brigitte Macron, a sua antiga professora, em 2007, apesar dos 25 anos de diferença — quando se conheceram ele tinha 15 e ela 40. Já a ministra é, desde 2006, casada com Frédéric Oudéa, de 61 anos, que é presidente da Federação Bancária Europeia e foi CEO da Société Générale.

Em Janeiro deste ano, Amélie Oudéa-Castera foi nomeada ministra da Educação e do Desporto. No entanto, um mês depois, quando ressurgiram comentários da antiga tenista a criticar as escolas públicas francesas, colocando a filha na escola privada devido ao elevado nível de absentismo dos professores nas instituições do Estado, Oudéa-Castera foi afastada da Educação, ficando apenas com o Desporto.

Oudéa-Castera manteve, contudo, o cargo de ministra do Desporto e mediatismo que lhe é característico. No início de Julho, ficou célebre por mergulhar no rio Sena em fato de mergulho para provar que a qualidade das águas era a ideal para as provas náuticas. Nesta terça-feira, foi adiada a prova do triatlo masculino devido aos elevados níveis de bactérias nas águas.

French Sports Minister Amélie Oudéa-Castéra decided to swim in the Seine to prove that the river in the capital is already clean enough and ready to host swimming events at the Olympic Games.



The River Seine is expected to host a triathlon and a swimming marathon. pic.twitter.com/DltZsjLh67 — NEXTA (@nexta_tv) July 13, 2024

Antes dos Jogos de Paris, o Governo gaulês e as autoridades parisienses investiram 1,4 mil milhões de euros para tornar o emblemático rio e o seu principal afluente, o Marne, com águas próprias para os banhos.