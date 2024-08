Telma Tvon: “A última vez que me surpreendi foi anteontem! Nunca pensei que ainda conseguisse correr 8km!”

Que rede social mais usa? Já desistiu de alguma, e porquê?

Não uso nenhuma rede social neste momento! Contudo, já usei o Facebook e desisti, porque senti que não me fazia nada social, pelo contrário!

Já se arrependeu de alguma coisa que escreveu numa rede social? O quê?

Não me arrependo porque não cheguei a usar muito o Facebook.

Tem a noção de quantos ex-amigos tem? Cinco? Dez? Ou nunca se zangou com um amigo?

Tenho três ex-amigas.

Qual é o elogio que menos gosta que lhe façam?

Até rimas fixe para uma rapariga.

Se pudesse viver no cenário de um romance literário, qual escolheria?

Vestiria a pele de uma sereia que, deparando-se com tantos mortos no seu mar, vai até à superfície tentar ajudar os homens a perceber que a guerra não é a solução.

Fora de Portugal, qual é o lugar onde se sente em casa? E porquê?

Em Luanda e em Nova Iorque! Em Luanda porque nasci lá e a minha mãe, irmã, muita família vivem lá, e Nova Iorque porque nunca me senti diferente por lá, apesar de não ser de lá!

Qual o melhor conselho que lhe deram na vida?

Não confies a 100% no teu eu de hoje! Ele, depois de amanhã, há-de mudar.

Em que situações se considera uma “chata”?

Quando não como, quando não durmo bem, quando não consigo fazer tudo o que me propus fazer ou quando não me consigo explicar bem.

Tem algum vício que gostaria de não ter? E um de que se orgulhe?

Gostaria de não ser tão viciada em sneakers e tenho muito orgulho em ser viciada em rap/hip-hop, livros e básquete.

Diga o nome de três portugueses vivos que admira (não vale a sua mãe nem o seu pai).

Joacine Katar Moreira, Cristina Roldão e Xullaji.

Já teve algum ataque de ansiedade? Em que circunstâncias?

Penso que não! Aliás, não, pois se tivesse tido acho que não me esqueceria! Dizem ser uma experiência bem marcante!

E já se sentiu profundamente exausta? Foi burnout?

Já sim! Muitas vezes! Já me senti mesmo muito cansada, mas não creio que tenha chegado a um burnout.

Se lhe pedissem conselhos para uma relação amorosa feliz, o que é que dizia?

Eu preferia não aconselhar porque esse é um campo que me é tão difícil perceber! Sinto que nem consigo perceber como chegar até aí, quanto mais explicar a outrem. Algo que me digo sempre que estou numa relação é: "Isto não é só sobre ti! É sobre os dois, então, ouve mais e vê se faz sentido o que ias dizer agora." Mas claro que isso é uma óptima teoria!

É vegetariana, vegan, faz alguma dieta especial? Porquê?

Recentemente deixei de comer carne porque não fazia bem a digestão! Anos antes tinha deixado de comer tudo o que fosse animal, mas depois tive um problema de saúde e receitaram-me que comesse, pelo menos, peixe! Nessa altura, a decisão foi mais pelos animais do que pela digestão! A questão da digestão veio mais tarde.

Qual foi o último filme que viu? E qual foi o último de que gostou?

Vi o Bad Boys e gostei do filme!

Qual o seu maior arrependimento?

Não ter dito mais vezes a uma pessoa que amava imenso que a amava tanto.

Qual foi a última vez em que se surpreendeu?

Anteontem! Nunca pensei que ainda conseguisse correr 8km!