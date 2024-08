O pão de Videmonte é único e este fim-de-semana é pretexto para uma celebração

Aldeia do município da Guarda promove mais uma edição do Festival Pão Nosso, evento que homenageia o pão, as tradições locais, a par com a arte e a cultura.

A aldeia volta a engalanar-se, com ramos de flores secas e pompons coloridos (iguais aos que os pastores usam para enfeitar as ovelhas na Transumância), para receber aqueles que a queiram visitar. Em Videmonte, no município da Guarda, o pão continua a servir de pretexto para uma celebração que também homenageia a comunidade local, a arte e a cultura. O Festival Pão Nosso acontece este fim-de-semana, de sexta a domingo, com um programa preenchido. Desde um inusitado pôr do Sol no planalto de Videmonte, passando pela cestaria ao vivo e pela possibilidade de conhecer os fornos particulares e comunitários onde se faz pão, são várias as propostas lançadas aos visitantes desta Aldeia de Montanha.

“Videmonte é um dos poucos sítios da Serra da Estrela onde ainda se cultiva o centeio”, exalta Célia Gonçalves, secretária executiva da Associação de Desenvolvimento Integrado da Rede de Aldeias de Montanha, uma das entidades promotoras do evento que, mais do que uma festa, pretende ser uma viagem pelas tradições da aldeia. Mais do que provar o pão e usufruir da animação que preenche o cartaz, o público é desafiado a participar nas tarefas agrícolas relativas ao cultivo do centeio (como a malha e a ceifa).

Nestes dias de festa, as casas da aldeia são pontos de convívio entre todos, habitantes locais e turistas. Nas ruas, mantém-se a exposição fotográfica que conta, através da fotografia e imagem, as histórias dos rostos que estão por detrás do pão. A mostra, recorde-se, resultou de um desafio lançado, em 2023, à ilustradora Margarida Girão: a artista elaborou dez retratos de pessoas da aldeia que teve a oportunidade de acompanhar a trabalhar nos campos de centeio. Em cada um dos retratos, há um QR Code que liga o visitante a narrativas de 60 segundos que são uma homenagem às gentes locais.

O festival, organizado pela Junta de Freguesia de Videmonte com o apoio do município da Guarda e da Associação de Desenvolvimento Integrado da Rede de Aldeias de Montanha, tem início às 20h desta sexta-feira, com um sunset no planalto de Videmonte. No sábado, há propostas que vão desde a conversa “Pão com Tradição e Inovação”, pelas 10h30, à demonstração da arte da cestaria de vime, às 15h30, passando pela actividade “Vivência d'Aldeia: Ceifa e Malha do Centeio”, marcada para as 17h. Destaque, ainda, para o “Desfile dos Tabuleiros e Degustação da Bola da Aldeia”, às 18h, e o projecto de animação radiofónica “Pão com Literatura”, com início previsto para as 19h.

No último dia do festival, domingo, o programa começa, pelas 8h30, com uma caminhada interpretativa no Estrela Geopark, seguida de uma Rota dos Fornos, a partir das 9h, do Mercado do Pão (10h30) e da Oficina de Filhós da Aldeia (10h45). Ao final da tarde, será feita a votação para distinguir a Mais Bonita e Criativa Tasquinha da Aldeia, estando o encerramento a cargo do grupo musical Carapaus de Corrida. Jesus & Friends, Baixinho do Fado, Sérgio Mirra e Grupeto do Coreto são outros dos nomes responsáveis pela animação musical ao longo dos três dias do Festival Pão Nosso.